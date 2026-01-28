AI垃圾混淆納粹屠殺歷史！倖存者憂真相被扭曲 年輕世代恐遺忘血淚

編譯曾宜婕／綜合報導

1月27日是「國際大屠殺紀念日」，歐洲各地為紀念二戰時期遭納粹屠殺的受害者進行悼念。然而，在AI生成圖片猖獗的現今，網路上流傳許多「捏造」的圖片和資訊，企圖竄改和模糊屠殺歷史，這些虛假資訊已經影響部分新世代對二戰歷史的認知。

國際大屠殺紀念日的由來

1月27日是國際大屠殺紀念日（International Holocaust Remembrance Day），由聯合國於2005年訂定，為了紀念1945年蘇聯軍隊解放奧斯威辛（Auschwitz）集中營，並追思在二戰期間遭德國納粹殺害的600萬猶太人及其他受害者。

據衛報28日報導，當天在位於波蘭的奧斯威辛集中營紀念館，有25名在納粹期間被囚禁的倖存者，來到當初槍決許多波蘭政治犯的「死亡之牆」（Death Wall）獻花悼念。在各地都有戰爭時期迫害猶太人的集中營，而光是奧斯威辛集中營就有約110萬猶太人遭殺害，此外還有波蘭人、羅姆人，以及其他因宗教或性取向遭壓迫的平民。

在各地都有悼念大屠殺的紀念活動，圖為加拿大渥太華的「國家大屠殺紀念碑」。（圖／翻攝畫面）

AI垃圾正在散播錯誤歷史資訊

然而，在AI圖片生成猖獗的現代，有許多不符合事實的圖片流傳在各個社群平台上。據CBS NEWS27日報導，專家警告大量的「AI垃圾（AI slop）」正在威脅人們保存二戰納粹屠殺歷史的努力。

多家紀念館於這個月公開聲明，表示這類「捏造」內容的數量正在大幅增加，部分是由內容農場大量製造。甚至也有許多虛假資訊試圖「刻意淡化事實、扭轉受害者與加害者的角色，或是散播應該反轉屠殺歷史的敘事。」例如：有些照片試圖營造出當時囚犯「吃得很好」的假象，藉此傳達集中營的環境沒有那麼糟的「錯誤資訊」。

紀念館館方表示，AI生成的錯誤圖片已經嚴重影響到新世代對歷史的認知，有些較年輕的參觀者會展現出「輕視或否認」大屠殺事實的態度，甚至會有人在館內行希特勒式敬禮或做出其他挑釁、不敬的動作和言論。

倖存者人數每年急速銳減

雪上加霜的是，多數大屠殺的倖存者年事已高，每年的人數急速減少，目前全球約剩下19.6萬倖存者仍在世，比前一年的22萬少了許多。高齡95歲的倖存者特里比奇（Mala Tribich）於27日在英國發表演說，在德國入侵波蘭後，年僅12歲的她家破人亡、關進集中營、被迫從事繁重的苦役，她語重心長地向觀眾呼籲：「很快地，這世上將不再有親歷現場的目擊者。這就是為什麼今天我請求你們，不僅僅是傾聽，更要成為我的見證人。」

