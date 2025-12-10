AI基建大戰開打！伺服器、資料中心需求爆發 東元、智邦營運起飛

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

自從ChatGPT推出以來，AI熱潮已延續了近3年，願意在前期砸重金投資AI基礎建設的公司也越來越多，除了既有的美國4大資料中心：亞馬遜（Amazon）、微軟（MicroSoft）、Google和Meta，甲骨文（Oracle）也在拿下OpenAI 3,000億美元訂單的帶動下，將使公司的每年資本支出逐步攀升至500億美元以上的水準，未來幾年對AI伺服器基礎建設的需求將不亞於4大資料中心業者。

除了甲骨文，超微半導體（AMD）也和OpenAI簽署總運算能量達6GW的協議，其中AMD將在2026下半年先供應運算能量達1GW的晶片；AI 雲端基礎設施公司Nebius在近期也宣布與微軟簽署價值194億美元的合約，提供資料中心產能給微軟使用；另一家AI運算公司Coreweave也和Meta簽署價值142億美元的算力出租合約，以滿足資料中心建置速度不夠快、短期內對算力激增的需求。

以目前GB200/GB300一櫃售價約300萬～350萬美元評估，這3個合約相當於約1.5萬櫃GB200/GB300的算力需求，規模可觀。

之所以有越來越多企業加大對AI的投資，關鍵在於投資變現的路徑已經越來越清晰，未來大多數公司若想保持競爭優勢，勢必要能運用AI軟體整合資料與分析；為了提升效率與降低成本，也必須針對更多業務設計自動化流程或進行外包，從而推升對AI軟體和平台的需求。

輝達入股英特爾取得客製化CPU 奠定AI王者地位

現在的AI和過去AI最大的不同在於它會反覆驗證提供的答案是否正確，並具有推理能力；過去是人類寫演算法讓電腦做事，現在則逐步轉向電腦自己寫出演算法並提供答案，由以往的感知型AI走向代理型AI。目前代理型AI由微軟與輝達（Nvidia）主導，微軟的發展策略是提供企業多功能Agent應用方案，擴展Microsoft 365功能並建立更自動化的工作流程；輝達則是提供企業代理型AI模型的開發工具，讓企業能依照自身需求建立相應的模型。

為了在AI領域打造更完整的生態系，輝達日前對英特爾（Intel）投資50億美元並取得4%股權，改變了以往彼此競爭的格局。目前英特爾主導CPU市場，而輝達則主導GPU，未來英特爾將為輝達設計並製造應用於AI基礎設施的客製化x86 CPU，使輝達得以打造更強大的AI系統，奠定在AI領域的領先優勢。

隨著越來越多企業擴大對AI和資料中心的投資規模，讓基礎建設在未來2～3年內擁有相當明確的成長趨勢，並使台廠供應鏈跟著受惠。附表列出輝達、甲骨文、Nebius與Coreweave等公司的AI伺服器供應鏈，並從中挑出營運成長潛力較高的公司，包含東元（1504）和智邦（2345）。

20251113-038.png

▌東元 擁抱星際之門大單

東元成立於1956年，公司從電動馬達開始起家，在台灣的市占率超過50%；後來公司逐步將產品應用拓展至家電產品，目前已躋身全球前5大重電廠商，旗下擁有4座工廠。日前東元與鴻海（2317）完成股權交換後，雙方將聚焦總規模達10GW、預計在2029年完成建置的「星際之門計畫」（OpenAI聯合軟銀、甲骨文推出發展AI基礎建設計畫）。

為了加速整個計畫的進度，資料中心將採用模組化設計，也就是先在貨櫃中完成部分機電設備，再運到現場快速組裝，這代表未來鴻海交給客戶的AI伺服器須連同機電設備一起出貨，也因此鴻海才會在近期入股東元。基於鴻海已和日本軟銀（SoftBank）在美國俄亥俄州成立合資公司、用於生產相關設備，使東元有望跟著取得機電工程訂單。

軟銀在星際之門計畫中拿下約5.5GW建置容量，建置成本約為1,650億美元，其中機電設備及安裝約占總建置成本30%、金額約495億美元；若平均分攤到未來4年認列營收，東元每年營收將增加約3,700億元台幣，遠超越公司目前營收規模，貢獻非常可觀，這讓東元未來兩年獲利擁有相當龐大的成長空間。

技術面可看到近期東元股價站穩各期均線之上，短線上隨量能延續，且法人亦站在買方，回檔未破10日線前皆可視為多頭格局。

20251113-039-1.png

▌ 智邦 800G交換器單價翻倍

在台灣網通產業中，智邦規模最大的公司，也是全球市占率最高的白牌交換器廠商，其營收主要來自交換器與網路加速卡。智邦的終端客戶以亞馬遜和Meta為主，公司在400G/800G白牌交換器的代工業務掌握近50%市占率，與加拿大天弘科技（Celestica）分庭抗禮。

隨著AI語言模型逐步從訓練階段轉向推論，越來越多應用的客製化需求隨之湧現，網路架構也從高效但昂貴的InfiniBand轉向更具成本效益的Ethernet。智邦的競爭優勢在於硬體設計和軟硬體整合能力較佳，這讓公司能以低於同業30%～50%的報價提供交換器；且公司早在3年前就和思科（Cisco）共同推出CPO交換器，領先的技術和具有競爭力的報價讓智邦成為AI資料中心交換器的主要供應商之一。

受惠AI伺服器建置速度升溫，市場預估2026年輝達GB系列伺服器出貨量將翻倍至5萬櫃以上的水準；在AI伺服器處理的資料量增加情況下，對資料傳輸的需求自然也會跟著提升，使交換器需求同步向上。

近期海外大廠Coherent與Lumentum皆提及800G交換器已成為出貨量升溫的主要動能，1.6T交換器產品則將在2026年放量，每一代交換器報價皆較前一代成長1倍以上，使智邦近兩年營運得以維持高速成長性。

技術面可看到近期智邦股價重新站回月線之上，短線上隨法人賣壓趨緩，有助股價在此形成底部，並醞釀後續再創高的潛力。

20251113-039-2.png

