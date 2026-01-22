AI基建與台美關稅效應 士電鎖漲停華城創新天價

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，AI浪潮帶動「數兆」美元基礎設施投資，加上美台對等關稅降至15%效應持續發酵，市場預期電力設施變壓器需求成長，重電大廠士林電機今天盤中鎖住漲停237元，平2024年9月下旬波段高點。

華城盤中觸1095元歷史新天價，漲逾6%，中興電盤中最高186.5元，勁揚逾5%，亞力盤中觸145元，是2024年8月下旬以來波段高點。

華城先前評估，今年外銷占華城業績比重可從2025年底的55%升至60%，目前AI資料中心整體電力變壓器在手訂單規模，超過新台幣140億元，預估今年AI資料中心訂單規模占華城整體訂單規模比重，可超過20%。

士電先前表示，士電關注AI應用興起帶動整體大產業鏈需求的趨勢，在變壓器應用，並非只鎖定半導體領域，士電在各領域應用「都不會放棄」。

在產能布局，士電持續推動台灣第4座變壓器新廠，布局中大型變壓器產品，因應AI資料中心所需，預期今年動工，2027年完工投產。

中興電先前預估今年業績目標年增兩位數百分比，積極布局人工智慧資料中心應用，不放棄美國市場，持續洽談進軍印度可能性，中國大陸和日本市場可持續成長，今年產能可再提升15%至20%。（編輯：楊凱翔）1150122