AI基本法三讀通過設主管機關 國科會尊重立法結果

立法院三讀通過「人工智慧基本法」，明訂國科會為中央主管機關，國科會表示尊重立法結果。(記者吳柏軒攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕人工智慧基本法(AI基本法)昨(23日)三讀通過，立法院不顧基本法未有主管機關之先例，將設定國科會為中央主管機關，但該法在行政院草案階段，就歷經國科會草擬、再轉數發部推動，如今又回到國科會手上，國科會今傍晚表示，尊重立法審議結果，未來將與數發部共推「人工智慧之島」目標。

國科會表示，立法院三讀通過20條「AI基本法」，明訂中央主管機關為國科會，對此尊重立法審議結果。而依我國基本法立法體例，行政院版的AI基本法，原未訂主管機關，且考量人工智慧應用涉及產業發展與風險管理議題，政院一度責成數發部為法案推動機關。

而AI基本法在最初是因ChatGPT在2022年11月橫空出世，引發全球AI革命，並掀起AI浪潮下的監管問題，國科會2024年7月15日預告制定「人工智慧基本法」草案，之後才轉由數發部推動，並在今年8月28日通過草案送入立法院審議。

立法院經多次協商，12月23日正式三讀通過AI基本法，並明訂國科會為中央主管機關；國科會今也表示，依三讀版本，國科會負責國家AI戰略特別委員會幕僚作業，數發部負責訂定風險分類框架，並提供評估驗證工具以協助目的事業主管機關，認定高風險應用及推動資料治理機制。

行政院則統籌各目的事業主管機關進行AI法規調適，未來國科會將與數發部、各主管機關等，在符合AI基本法原則下，共同推動AI產業發展，讓台灣朝向「人工智慧之島」目標前進。

