AI基本法三讀 政院應設戰略委員會

為因應人工智慧發展，立法院昨三讀通過「人工智慧基本法」，確立ＡＩ發展等方面法制基礎。記者林澔一／攝影

為因應人工智慧（ＡＩ）發展，立法院昨三讀通過「人工智慧基本法（ＡＩ基本法）」，規定行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」；ＡＩ之應用，若有侵害人民生命、破壞社會秩序、國家安全或造假等情事，應依法令限制或禁止。

全世界都在衝刺ＡＩ，歐盟已通過「歐盟人工智慧法」，南韓也通過「韓國ＡＩ基本法」。立法院昨通過ＡＩ基本法，提供ＡＩ治理框架，未來各部會將訂定相關作用法，例如交通部可能有自動駕駛管理、衛福部對於ＡＩ診療相關規範等。

ＡＩ基本法明定中央主管機關為國科會；有關人工智慧之定義，三讀條文規定，指具自主運行能力之系統，該系統透過輸入或感測，經由機器學習及演算法，可為明確或隱含之目標實現預測、內容、建議或決策等影響實體或虛擬環境之產出。

新法規定，政府推動ＡＩ研發與應用，應遵循「永續發展與福祉」、「人類自主」、「隱私保護與資料治理」、「資安與安全」、「透明與可解釋」、「公平與不歧視」、「問責」等原則；政府應避免ＡＩ應用，有侵害人民生命、身體、自由或財產，破壞社會秩序、國安或生態環境，或偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違反相關法規的情事。

依照新法，行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院長召集學者專家、ＡＩ相關民間團體及產業代表、政務委員、相關機關首長或代表、直轄市及縣（市）政府首長組成，協調、推動及督導全國人工智慧事務，並訂定國家人工智慧發展綱領。

特別委員會每年至少召開會議一次，並審議國家ＡＩ發展綱領；遇突發緊急或重大事件，應召開臨時會議。

新法也規定，政府應推動ＡＩ倫理教育；於財政能力範圍內，寬列預算，採取必要措施，持續確保經費符合推行ＡＩ政策發展所需；為推動ＡＩ研發，應辦理相關補助、委託、出資、投資、獎勵、輔導，或提供租稅、金融等財政優惠措施，並應設置年度執行成效報告制度，定期對外公布成果和評估意見。

此外，政府應致力推動ＡＩ相關國際合作；各目的事業主管機關會商個人資料保護主管機關，應於ＡＩ研發應用過程，避免不必要個資蒐集、處理或利用，促進個資保護納入相關措施或機制。

新法並規定，政府應積極運用ＡＩ確保勞動者的勞動權益，弭平ＡＩ發展所造成的技能落差，提升勞動參與，保障經濟安全，落實尊嚴勞動；就ＡＩ利用所致的失業者，依其工作能力予以輔導就業。

新法也要求數發部應參考國際標準或規範，推動與國際介接的ＡＩ風險分類框架，協助各目的事業主管機關訂定管理規範；有侵害人民生命、財產，破壞社會秩序、造假等情事者，應依法令限制或禁止。

此外，政府應就高風險ＡＩ應用，明確責任歸屬及歸責條件，建立救濟、補償或保險機制；政府使用ＡＩ執行業務、提供服務等，應進行風險評估，規畫因應措施，依使用ＡＩ的業務性質，訂定使用規範或內控管理機制。

