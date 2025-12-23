AI基本法三讀 護勞工兒少、避造假

立法院會23日三讀《人工智慧基本法》。（本報資料照片）

立法院會23日三讀《人工智慧（AI）基本法》，確定中央主管機關為國科會，地方主管機關為直轄市、各縣市政府，行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，同時規範政府應以兒少最佳利益為原則，針對AI高風險應用者標示警語。此外，三讀條文也明訂應積極運用人工智慧確保勞動者的勞動權益。

三讀條文明定，政府應避免人工智慧的應用侵害人民生命、身體、自由或財產，破壞社會秩序、國家安全、生態環境，同時避免出現利益衝突、偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等而構成違法情事。新制並規範政府應以兒少最佳利益為原則，認定為高風險應用者，應標示警語。

另外，行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，由行政院長召集協調、推動及督導全國人工智慧事務，並訂定國家人工智慧發展綱領；每年至少開會1次。

個資保護部分明定，在人工智慧研發及應用過程中，避免不必要的個人資料蒐集、處理或利用。條文也明訂，政府應積極運用人工智慧確保勞動者之勞動權益；應針對人工智慧利用所造成的失業者，依其工作能力予以輔導就業。

積極推動此修法的藍立委葛如鈞表示，《人工智慧基本法》完成三讀，讓台灣正式跨出關鍵一步，但未來仍須加速推動相關配套法制，解決產業長期面臨的制度瓶頸。

綠委張雅琳則說，一個新時代到來必須要有負責任的框架，讓科技服務社會，避免風險超前於治理。

白委劉書彬則說，雖然屬於「基本法」，但此修法為國家AI發展提供治理框架，讓台灣從單純半導體、硬體優勢，轉向軟硬整合，創新治理階段。