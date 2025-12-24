AI基本法上路 數位轉型分水嶺

（圖／本報系資料照）

立法院23日三讀通過《人工智慧基本法》，標誌台灣人工智慧發展正式從政策宣示階段，邁入制度化與法制化的新里程。這不僅是科技立法，更是攸關國家競爭力、產業結構與治理模式的重要制度選擇。

台灣在半導體與資訊通信產業具國際優勢，但在人工智慧的發展上多仰賴行政指導、補助計畫與政策倡議，欠缺明確的法律框架。《人工智慧基本法》的通過，首次為AI發展劃定法律邊界，確立推動創新與防範風險並行的國家治理架構，使人工智慧不再只是產業工具，而成為國家發展戰略的一環。

廣告 廣告

依法案內容，行政院將成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，負責跨部會統籌規畫與監督，顯示政府已將AI視為涉及經濟安全、社會秩序與國家安全的關鍵議題。

法案明文禁止人工智慧應用侵害人民生命安全、破壞社會秩序、威脅國家安全或製造假訊息，清楚劃定AI發展的「紅線」。

從經濟層面觀察，人工智慧並非單一產業的技術升級，而是影響整體生產力與GDP結構的通用型技術。製造業導入AI，有助提升自動化與精準化程度，強化高附加價值製造；金融產業運用AI進行風險管理與資源配置，提高效率並降低系統性風險；醫療與生技產業結合AI，則有機會加速研發流程、改善診療品質。

然而AI也伴隨結構性調整與社會衝擊。新法特別關注因技術導入可能擴大的技能落差問題，要求落實尊嚴勞動，並對受影響勞工提供依能力導向的就業輔導，凸顯政府試圖在效率與公平之間取得制度平衡，這是維繫經濟穩定與社會信任的關鍵。

值得注意的是，人工智慧的法制化並不代表風險自然消失。資料保護、演算法偏誤、決策透明度與責任歸屬，仍是必須持續面對的課題。若缺乏有效的審查與監督機制，法律可能流於形式，反而削弱社會對AI應用的信任。

對企業而言，法制化既是規範，也是機會。在明確的法律框架下推動AI應用，有助降低不確定性，並提升國際合作與市場信任。特別是在全球供應鏈與跨國投資日益重視合規與倫理的背景下，能否同時掌握技術與法遵，將直接影響企業的國際競爭地位。

放眼國際，歐盟、美國與日本皆已將人工智慧治理視為制度競爭的一環，台灣此時完成立法有助與國際規範接軌。

總體而言，這是台灣數位轉型與國家治理的重要分水嶺。人工智慧的影響早已超越技術層面，是涵蓋產業、就業、治理與社會信任的全面變革。未來能否在創新發展、法制保障與社會共識之間取得平衡，決定台灣是否能將AI風險轉化為長期競爭優勢，而非新的制度負擔。（作者為國立高雄大學榮譽講座教授）