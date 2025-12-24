AI基本法主管機關 國科會：朝人工智慧島目標邁進
（中央社記者趙敏雅台北24日電）立法院會昨天三讀通過人工智慧（AI）基本法，明定中央主管機關為國科會。國科會今天表示，將負責國家人工智慧戰略特別委員會的幕僚作業，未來也將協同各部會共同推動AI產業發展，朝「人工智慧之島」目標邁進。
立法院會昨天三讀通過人工智慧基本法，明定中央主管機關為國科會。三讀條文也規定，行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，由行政院長召集學者專家、產業代表、相關機關首長、縣市首長等組成，訂定國家人工智慧發展綱領。委員會每年至少召開會議一次，幕僚作業由國科會辦理。
國科會今天晚間發布新聞稿表示，立法院昨天三讀通過共20條的人工智慧基本法，明定中央主管機關為國科會，國科會尊重立法審議結果。
國科會指出，依三讀通過版本，國科會負責國家人工智慧戰略特別委員會的幕僚作業，數發部負責訂定風險分類框架、提供評估驗證工具，協助各目的事業主管機關認定高風險應用及推動資料治理機制，並由行政院統籌各目的事業主管機關進行人工智慧法規調適。
國科會表示，未來將協同數發部、各目的事業主管機關，在符合人工智慧基本法的基本原則下，共同推動AI產業發展，朝「人工智慧之島」目標前進。（編輯：林淑媛）1141224
