AI基本法朝野協商達成關鍵共識 韓國瑜肯定葛如鈞「送人玫瑰手留餘香」

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院今(4)日下午召開「人工智慧基本法」朝野協商，針對AI定義、風險框架、法規調適期程與主管機關等重要條文進行討論。除「主管機關」部分仍待院會表決外，其餘關鍵議題均獲得朝野政黨一致共識，意味台灣 AI 基本法已朝向完成立法程序邁出關鍵一步。主導推動立法超過一年的葛如鈞表示，非常欣慰。

台灣AI基本法跨黨合作突破。葛如鈞表示，AI不是政黨議題，而是國家未來。(圖／葛如鈞國會辦公室)

立法院長韓國瑜於協商中高度肯定素有「科技立委」稱呼的國民黨籍立委葛如鈞在推動 AI 基本法的貢獻，更以「送人玫瑰，手留餘香」比喻其不爭名份、默默整合產官學意見並促成跨黨派合作，是本案能順利協商的重要推手。

廣告 廣告

「人工智慧基本法」朝野協商，除「主管機關」部分仍待院會表決外，其餘關鍵議題均獲得朝野政黨一致共識。(圖／葛如鈞國會辦公室)

葛如鈞表示，台灣身為亞洲重要科技研發基地，亟需一部兼具前瞻、彈性與創新監理思維的法律，以因應全球人工智慧的快速發展。他強調 AI 不是政黨議題，而是國家的未來，唯有跨黨派合作，台灣才能在國際競爭中站穩腳步。

「人工智慧基本法」朝野協商，民進黨團總召柯建銘等參與朝野協商的朝野立委簽名。(圖／葛如鈞國會辦公室)

葛如鈞指出，「人工智慧基本法」通過三讀後將成為亞洲第一部以開放與創新為核心精神的AI法制框架，非常期盼法案能於院會順利三讀，使台灣成為亞洲率先完成AI立法的國家之一。他強調，這不僅是科技治理的一小步，更是台灣在全球 AI 浪潮中取得關鍵位置的一大步！

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光