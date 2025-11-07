AI基本法草案延宕1年出爐 立委揭卡關內幕

▲國民黨立委葛如鈞接受NOWNEWS專訪，談AI基本法草案延宕出爐內幕。（圖／記者陳偉周攝）

[NOWnews今日新聞] 今（2025）年8月28日，行政院公佈通過《人工智慧基本法》草案。這部草案從首任數發部長唐鳳就在研議，而後改由國科會負責，歷時1年最終回到數發部手上，法案草擬一波三折，藍綠立委解析卡關內幕。

台灣AI基本法落後日本、韓國 立法痛批：慢到脫褲子

「打造AI人工智慧島，讓臺灣躋升全球AI發展的關鍵推動地位。」行政院長卓榮泰在今年8月那一場記者會上宣示，並通過《人工智慧基本法》草案。但這部被視為台灣AI產業骨幹的草案，早在去（2024）年7月由國科會提出，卻在今（2025）年2月改由數發部負責，時隔半年數發部才提出草案。

這讓台灣推動AI基本法從領先地位變落後，鄰近的日本（2025年5月28日通過《AI促進法》）、韓國（2024年12月通過《AI基本法》）等國都超車台灣，早已替AI產業佈局，立委痛批說，「慢到脫褲子。」

草案卡關3大內幕：民進黨撤案、臨陣換主責機關、大罷免後草案出爐

長期關心新創產業、提出國民黨版《人工智慧基本法》（後簡稱AI基本法）草案的國民黨立委葛如鈞，接受NOWNEWS專訪分析草案卡關的3大內幕。首先是民進黨提案後又全數撤案，葛如鈞直言：「這在立院運作是非常罕見的現象。」再者是今（2025）年2月26日，行政院毫無預警公告，從國科會改由數發部負責提案。「查不到任何一場公開會議紀錄」，他質疑說。

最後是數發部延遲至大罷免（8月23日）過後的8月28日，才提出草案，影響立法程序。舉例來說，今年8月4日葛如鈞擔任教文委員會召委，排審AI基本法進行逐條審查，身為主管機關的數發部卻未提草案，只好用各黨團版本進行審查，最終順利送出委員會。

關於國科會被「臨陣換將」，國科會主委吳誠文於今年3月17日立法院業務報告指出，「考量AI基本法進入實施階段，會遇到應用層面、產業發展問題，而這些是數發部主政業務範圍，國科會將繼續全心發展AI相關學術研究。」

▲《人工智慧基本法》卡關大事紀。（圖／NOWNEWS專題專案中心製表）

▲《人工智慧基本法》行政院與國民黨草案差異。（圖／NOWNEWS專題專案中心製表）

借鏡日本成立「人工智慧戰略特別委員會」

葛如鈞手拿著大疊草案分析，數發部與國民黨提案的2大差異，首先是主責機關由國科會負責，他說明指出國科會握有300億以上的AI預算，加上國科會主委是由政委兼任，擁有跨部會的協調能力。

再者，葛如鈞在草案中建議成立「人工智慧戰略特別委員會」，由行政院長召集專家學者、民間團體等，推動人工智慧相關政策，遇到重大的全球AI產業衝擊，該跨部會的委員會可以靈活應變做出決策，這是參考日本《AI促進法》中，成立「人工智慧戰略本部」，由首相兼任部長推動相關AI政策，擬定更積極的應變作為。

舉例來說，日本前首相岸田文雄，當時發現Chat GPT在查詢資料中，日語可使用的資料不多，他便親自與Open AI洽談，並在法律框架下，授權開放資料讓Chat GPT可以使用，最著名案例莫過於前陣子AI大量生成「吉卜力」風格的照片，造成全球熱潮。

綠委談草案卡關「全球監管仍在摸索階段」

民進黨立委林宜瑾則觀察，台灣AI基本法卡關主因在於，全球監管仍在摸索階段，各國多採「延後落實」或「分階段施行」策略，避免法規過嚴扼殺創新。她舉例分析，歐盟雖已於2024年生效AI法案，但內部對標準與執行時程仍存疑慮。日本則以「軟法監管」為主，鼓勵業者自律。台灣因此選擇觀察各國實踐情況並滾動修正，避免法令與產業發展脫節。

她進一步指出，民進黨提案版本以數發部草案為基礎，並納入各界意見，如即時監測、國家報告、兒少保護等，但法條細節仍需謹慎推敲。她解釋若貿然通過，反而可能使產業法遵成本飆升，衝擊創新應用。未來應聚焦在「配套與子法」完備，確保監管彈性與執行可行性。AI基本法應是促進產業與人本發展的框架，而非束縛技術前進的枷鎖。

台灣AI使用率全球排名22 贏美國、南韓

根據美國微軟今年9月調查報告（Measuring AI Diffusion: A Population-Normalized Metric for Tracking Global AI Usage）指出，台灣AI使用率全球排名第22，勝過美國與韓國，亞洲僅落後新加坡。台灣站在AI浪潮上，打造AI人工智慧島只差臨門一腳：通過AI基本法，朝野應該放下歧見，儘速讓法案三讀通過。

▲各國AI使用率排名。（圖／NOWNEWS專題專案中心製表）

