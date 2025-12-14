《AI基本法》是國王的新衣？ 廖義銘新書直指價值隱匿問題

廖義銘在新書中以法政策思維解析草案背後的結構性問題， 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 台灣正全力推動人工智慧產業，然而最新提出的《人工智慧基本法》草案卻引發法律學界高度警覺。國立高雄大學政治法律學系教授廖義銘在新書《法政策分析之理論與方法》中，以法政策思維解析草案背後的結構性問題，直言「看似擁抱創新，其實是一件國王的新衣。」

法律語言的假中立：誰受益？誰承擔？廖義銘指出，《AI基本法》草案充滿「促進創新」「提高競爭力」等美好修辭，但真正的政策選擇卻被隱藏在沉默之中。他特別關注草案未提及本土語言資料庫的保護，對國際巨頭使用台灣數據的限制與對價機制付之闕如，對台灣AI產業競爭力的長期影響未完整評估。他提出嚴厲警告「當法案不說明它保護誰、不保護誰，那就等於放棄本土產業。」

廣告 廣告

在本土大型語言模型的戰略風險上，台灣學術界長期依賴華藝學術資料庫與其他本土知識庫，而這些對AI模型訓練具有基礎價值。廖義銘強調「若任由國際公司無償取用本土資料庫，台灣終將被迫與用自己資料養大的巨人競爭。」這不是技術問題，而是國家文化主體性與學術自主的存亡問題。

問題不在修法，而在價值判斷《當代法律雜誌》執行長廖宏偉在新書表會中提到「法規的解釋與適用，應以問題導向為核心，而非流於頻繁的法規修訂，將制度本身誤認為問題的唯一解決途徑，忽略真正的問題是政策價值與制度邏輯是否健全。」原因在於法規的修訂常被誤認是解決問題的全部，政策背後的價值選擇被忽略，制度設計未切中真正的社會需求。他提醒台灣法治理論界必須重新建立「問題導向」文化，而非「立法導向」。

廖義銘新書的作用是讓政策透明、讓價值顯影，他的新作不只是法學教材，而是提供一套能「看見政策真相」的方法。他希望社會能透過法政策分析學會問：法律保護了誰？犧牲了誰？制度安排的代價與利益是什麼？法律中的沉默意味著什麼？他呼籲社會共同參與對國家未來的價值討論「AI基本法只是開始，我們需要的是看清制度背後的價值選擇。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

號召社團座談闡述施政理念 賴瑞隆：穩健擘劃未來助高雄走得更堅定

美國放行輝達H200反遭中國拒買 白宮科技幕僚坦言「次級晶片」策略恐被識破

廖義銘新書發表會由高雄大學資訊管理學系副教授楊書成主持。 圖：孫家銘翻攝