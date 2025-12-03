AI基礎建設助力 NAND快閃記憶體第4季漲幅20-25％

第三季因雲端服務業者(CSP)持續擴建AI基礎建設，對企業級SSD需求強勁，帶動前五大儲存型快閃記憶體(NAND Flash)品牌商合計營收季增16.5%，逼近171億美元。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕根據集邦科技(TrendForce)最新調查指出，第三季因雲端服務業者(CSP)持續擴建AI基礎建設，對企業級(enterprise)SSD需求強勁，帶動前五大儲存型快閃記憶體(NAND Flash)品牌商合計營收季增16.5%，逼近171億美元。因上半年的減產措施奏效，下半年供需失衡情況獲得改善，加上企業級(enterprise)SSD銷售占比提高，各原廠的平均銷售單價(ASP)皆有上漲。

展望第四季，TrendForce表示，AI應用將持續推升CSP對高效能TLC enterprise SSD、QLC enterprise SSD的需求，原廠庫存回歸正常，製程轉換期間造成自然損失，將限縮出貨量成長幅度，且HDD供應依然短缺，預計將支撐第四季整體NAND Flash價格持續上漲，各產品漲幅將落在20-25%間，帶動營收再度成長。

分析各供應商第三季營收表現，三星(Samsung)的手機用NAND Flash產品，儘管在中國市場面臨本土業者瓜分市占率，但enterprise SSD銷售仍然強勁，推升第三季營收季增15.4%至60億美元，以32.3%市占仍居第一名。

排名第二為SK集團(含SK hynix及Solidigm)，第三季營收近35.3億美元、季增5.7%。子公司Solidigm專注於生成式AI需要的QLC enterprise SSD，貢獻集團營收顯著。鎧俠(Kioxia)受惠於AI server需求、智慧手機季節性因素和其BiCS8技術轉換，第三季位元出貨量大幅季增，營收季成長高達33.1%，逾28.4億美元，排名第三，市占率也上升2個百分點。

美光(Micron)第三季主要得益資料中心SSD出貨創新高，營收季增15.4%，上升至24.2億美元，位居第四。SanDisk排名第五，雲端領域和邊緣市場的應用推升其營收至近23.1億美元，季增21.4%。

