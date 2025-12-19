AI報價、智慧排程、預測維護一次到位 義守大學展現產學轉型硬實力

▲國科會舉辦智慧製造產學交流活動，義守大學產學智財營運總中心產學長謝名家擔任講者分享AI技術實務。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】在政府積極推動數位轉型與永續發展「雙軸政策」的關鍵時刻，義守大學產學智財營運總中心持續扮演產官學協作的重要橋梁，積極回應國家智慧製造與產業升級的發展需求。日前在國科會指導下舉辦之智慧製造產學交流活動中，義守大學產學智財營運總中心產學長謝名家擔任講者，分享AI技術實務落地、深耕產業合作，並對接國家政策方向的具體行動力與實踐成果。

▲義守大學產學智財營運總中心常常於校內舉辦資訊分享會（講者：謝名家產學長）。

廣告 廣告

面對製造業普遍面臨的報價效率低落、生產排程僵化、設備與模具維護反應被動，以及後段製程人力短缺等結構性挑戰，義守大學秉持「學用合一、技術落地」的核心理念，由產學智財營運總中心統籌整合校內AI、製造、資工與工程等跨域團隊，攜手產業夥伴共同提出一系列可直接導入製造現場的AI解決方案，具體展現大學回應產業需求、推動智慧製造升級的行動力與實踐力。

在前端營運流程方面，義守大學團隊建置「AI智慧報價與圖檔辨識系統」，運用AI-OCR技術自動解析工程圖面與訂單規格，並結合校內長期累積之製造數據基礎與演算法研發能量，協助企業進行精準成本估算，大幅縮短報價作業時程，同時有效降低人為判斷誤差；在生產管理層面，則由義守大學跨系所團隊共同開發「AI-APS智慧動態排程模組」，可無縫串接企業既有MES系統，即時因應插單需求與製程變動，協助企業優化產能配置、提升生產彈性，強化整體庫存管理效能。

在設備與模具管理方面，義守大學結合工程學院與智慧製造相關研究量能，協助產業建構AI-PHM (Prognostic and Health Management，設備與模具壽命預測系統)，透過震動、電流及使用行為等多元數據分析，提前預警潛在異常風險，推動製造現場由事後維修模式轉型為預測性維護，有效提升設備稼動率與整體生產穩定度；針對後段製程人力不足的結構性問題，義守大學進一步整合校內AI視覺辨識技術與自動化設備研發成果，打造智慧自動化包裝產線，在確保出貨品質一致性的同時，大幅降低人力負擔，具體展現義守大學以AI驅動產業升級、落實智慧製造的實踐成果。

▲義守大學產學智財營運總中心團隊到企業進行營運體質健檢，為企業增加經營競爭力。

義守大學產學智財營運總中心於101年設立，肩負整合校內研發能量與產學資源之重任，轄下設置產學合作與專利技轉中心、創新育成中心、生物科技與生醫工程中心及貴重儀器中心，透過技術研發、成果轉譯與場域實證，持續深化產官學合作機制，協助產業升級與創新發展。本年度至今，已推動151件產學合作計畫，累計合作金額約新臺幣 2.37億元，充分展現義守大學在技術服務與產業輔導上的整合實力。義守大學產學總中心亦持續接軌國家政策方向，深化與政府及產業之協作關係，推動智慧製造、數位轉型與永續發展於南台灣落地生根，逐步成為支撐國家產業升級的重要技術據點。

義守大學位處高雄S廊帶核心區位，鄰近金屬加工、半導體及智慧製造等關鍵產業鏈與研發聚落，具備得天獨厚的地緣與產業連結優勢。校內整合智慧科技學院、工學院、管理學院、傳播與設計學院、國際學院、觀光餐旅學院、醫學院、醫學科技學院及通識教育中心學院等多元知識體系，形塑具高度彈性與實務導向的跨域研發團隊，使學術研究能量能得以快速轉化為產業可用之技術與解決方案。透過產學深度鏈結與跨域人才培育機制，義守大學已成為南台灣產學合作與關鍵人才培育的重要基地，在技術落地與專業人才培養上扮演不可或缺的角色，具體實踐「學用合一」之辦學理念。（圖╱義守大學提供）