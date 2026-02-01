AI大作戰 現場指紋30秒揪惡魔

生成式AI迅速發展助長假訊息散布，讓謊言比事實傳得更快，原子科學家公報近期將「末日鐘」撥快，象徵「資訊末日」到來。刑事局預防科長莊明雄指出，技術與犯罪始終處於對抗，在傳統防禦與辨識系統不斷被刷新之下，形成「AI vs. AI」的攻防賽。刑事局副局長林故廷表示，AI創新功能被濫用，形成新型態犯罪模式，真相不再眼見為憑，刑事鑑識也導入AI，除了大幅提升效能，也從細節揪出魔鬼。

新型態犯罪模式包括，以假身分與詐騙犯罪，犯罪集團利用生成式AI快速撰寫詐騙信件、語音合成或偽造身分對話，讓傳統網路釣魚、投資詐騙更加逼真且更難識破。此外，假照片、影片與深偽（Deepfake）技術，則是把真人照片合成成裸照、製成不雅影像或性內容，作為勒索或騷擾工具等。

林故廷表示，針對深偽影像鑑識，會運作相關軟體針對動態及靜態影像分析。在影片方面，會放慢速度檢查是否有不自然的影像，並擷取影片中的每張影格後，放大檢視每張影格或照片中人物有無不和諧的現象，最後會檢視影片或照片的元資料數據是否符合真實。

至於指紋比對系統，林故廷指出，目前刑事局使用法國新世代指紋系統，該系統導入AI模型運作和先進影像處理，經估算每一枚指紋可節省10分鐘以上的作業時間。即便在犯罪現場，單枚指紋比對時間，舊系統約300秒，新系統30秒內即可完成，可以迅速排除及鎖定對象。

他指出，在彈頭殼比對方面，運用廣義AI篩選比對，讓原本需數天的工作，縮短至數小時甚至數分鐘。不過，為確保法律上的證據能力，最後依舊由在顯微鏡前的專家來判別。

莊明雄指出，面對AI犯罪趨勢，警方加速科技投入並調整偵查方式，同時在不涉及個資和偵查祕密下，執法單位可部分使用AI並輔助撰寫初步報告，也參考國際主流「人機協作」作法，由AI作輔助工具、人員保留決策核心，以免錯判情勢。

他強調，目前僅在性剝削或詐騙上有立法規範，但多數生成式AI犯罪發生的速度遠快於法律制定與司法適用，且不少情境在很多國家仍缺乏明確法條，如果平台位於國外更是難以要求配合進行犯罪預防或提供偵查線索，這些都有待補強。