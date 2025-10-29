AI大佬們的靠山！貿協黃志芳：算力來自電力 電力是新石油

財經中心／師瑞德報導

「算力是國力，電力是新石油」，2025台灣國際能源周開幕，460家國內外企業參展，展示最新儲能、氫能與碳管理技術。貿協董事長黃志芳直言，台灣AI伺服器全球市占逾7成，綠電與節能成為科技產業續航關鍵，能源轉型勢在必行。（示意圖／PIXABAY）

2025年「台灣國際能源週」（Energy Taiwan）今（29）日於南港展覽館盛大開幕，吸引來自國內外460家企業、1600個展位共同參與，成為亞洲規模最大、最具代表性的能源技術交流平台。外貿協會董事長黃志芳指出：「在AI時代，電力已是新石油。算力來自電力，掌握能源，就等於掌握未來產業主導權。」

匯聚六大主題 打造一站式能源解方

本屆展會主打「Total Solution」，展出主題涵蓋太陽能、風能、氫能、地熱、儲能、綠色金融與碳管理等，首次強化「能源韌性」與「智慧能源管理」概念，展現台灣產業邁向淨零與智慧能源轉型的技術能量。

黃志芳表示，今年展會結合節能減碳與電力運用的前沿技術，「台灣能源產業的發展，不再是單一面向，而是綜合整合的系統工程。從電池製造、能源管理、到智慧電網，整體供應鏈正在形成全新的國家競爭力結構。」

展覽也同步吸引全球57國、超過700位國際買主來台參觀採購，預計將有超過3萬名專業人士進場，成為台灣能源產業接軌全球的重要舞台。

AI產業推升能源需求 台灣扮演算力支點

AI熱潮席捲全球，黃志芳指出：「在人工智慧時代，算力就是國力。而要有算力，就需要穩定且潔淨的電力支撐。台灣目前AI伺服器產量占全球約7至8成，能源議題不只是永續發展，更關乎產業競爭力的延續。」

他強調，台灣雖為能源進口國，但在能源管理與電力效率提升的技術上，具備強大的出口實力與應用潛力。「台達電、東元、大同等老牌企業，近年來投入綠電與儲能技術的轉型，已成為亞洲市場的參考指標。」

綠電轉型加速中 傳產電子齊發力

值得注意的是，今年展會中，除AI與新能源技術外，傳統產業如機械製造、電機電子業者也紛紛投入綠色轉型行列。黃志芳舉例指出，近年許多台廠開發海藻吸碳技術、碳足跡減量解方，顯示台灣在能源創新上「不只高科技，更有創意」。

他補充，能源展的價值在於搭建政府、企業、學研之間的連結平台，「這是一場看不見的國力競爭，我們要讓台灣在電力與永續發展上，成為亞洲最穩定的產業供應支點。」

規模略減 業界喊出「撐下去才有明天」

儘管展會盛大開展，展區仍可見產業信心未完全恢復的現象。例如，太陽能廠商展位較去年減少約200個，離岸風電業者僅剩沃旭能源、CIP、風睿與天豐等少數參展。業者私下坦言，「大環境變了，要活下去，比誰都辛苦。」

不過，仍有不少企業選擇此時加碼投入，如大同、台達電、亞福能源等都強勢回歸，主打「電力轉型、應用創新」方案，企圖在能源轉型戰局中搶得先機。

綠能成國力底層工程 政府、產業共推轉型

黃志芳強調，Computex展現的是台灣AI硬體供應鏈的實力，而Energy Taiwan則是支撐AI背後的「能源供應鏈」。「從用電效率到節能系統，甚至碳權金融，這些都是下一階段產業發展的地基。」

他最後總結：「我們過去靠石油驅動工業革命，未來則要靠電力驅動AI革命。這不只是科技展，更是攸關台灣未來50年的發展方向。」

