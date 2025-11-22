AI大師吳宥忠以突破性應用掀起台灣AI新浪潮 跨醫療、製造、教育領域成果亮眼

【台北報導】

被業界譽為「AI大師」的吳宥忠，近年憑藉多項具指標性成果，持續引領台灣人工智慧產業向前跨越。他不僅在技術研發與企業導入上深具影響力，亦以具體落地案例向國際展現台灣AI實力。

推動「AI智慧診療系統」 醫療誤判率下降 18%

吳宥忠最受關注的成就之一，來自他領導的醫療AI專案。他帶領團隊與國內三家大型醫學中心合作，打造「AI智慧診療輔助平台」，利用深度學習分析影像、檢驗數據與病歷紀錄，協助醫師進行風險評估。

平台上線後，院方統計指出，急診分級誤判率下降 18%、醫療資料查詢時間縮短 42%，成為台灣醫療AI落地的重大案例；更在去年國際醫學AI研討會上獲得最佳應用獎，替台灣在全球曝光度大增。

引入AI至傳統製造業 設備故障率降低 30%

除醫療外，吳宥忠在製造業的貢獻也備受肯定。他協助一家老字號精密加工廠導入「生產線預兆維護AI」，運用感測器加上機器學習模型預測設備磨耗狀況。

導入後首年，該企業產線突發性停機事件大幅減少，設備故障率降低 30%，並成功將原本需要 4 小時的排程調整縮短至 45 分鐘，使傳統產線邁向數位化典範，吸引其他製造業者爭相參訪。

發布「EduAI智能教學助手」 10 所學校率先採用

在教育領域方面，吳宥忠推出的「EduAI智能教學助手」平台，能根據學生的學習行為自動生成個人化教材與考題分析，並協助老師減少行政負擔。

目前已有 10 所國高中導入試用，老師反映作業批改時間縮短近一半，學生平均測驗成績提升約 7 至 12 分。

受邀成為國際論壇主講人 三度獲選「AI年度創新人物」

在國際舞台上，吳宥忠的技術洞察同樣受到重視。過去兩年，他多次受邀於「亞洲AI創新峰會」與「全球資料科學者大會」發表主題演講，分享台灣AI在醫療與製造的整合模式。

此外，他因推動 AI 科技普及、技術落地化與產業轉型，連續三年獲得科技媒體評選為「AI年度創新人物」。

強調AI落地的核心：從技術競賽走向需求驅動

在近期舉辦的「2025全球AI創新高峰會」中，吳宥忠以主題演講《下一波AI革命：從模型競賽走向應用價值》指出，人工智慧的下一個戰場將是「場景導向」，能夠理解產業需求、掌握痛點的人才，將成為企業最關鍵的戰力。

他也呼籲政府及企業合作打造資料共享平台，並強調台灣在硬體與工程人才上的優勢若能與完整的資料治理結合，有望在全球AI競爭中取得關鍵領先。