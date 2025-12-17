AI大幅舉債疑慮揮之不去 甲骨文重挫拖累美股、台積電ADR跌3.4％

美股主要指數17日全面走低，費城半導體指數下跌近4%。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 投資人對科技業為發展人工智慧（AI）而大幅舉債的疑慮揮之不去，市場避險情緒升溫，美國股市17日全面走低，道瓊工業指數及標普500指數均連續第4個交易日收跌，標普500指數與那斯達克指數跌至3週以來低點，費城半導體指數下跌近4%，美國軟體巨擘甲骨文股價暴跌拖累科技股表現，台積電ADR下跌9.88美元或3.45%。

綜合外媒報導，甲骨文規模約100億美元的資料中心計畫，失去私人貸款機構Blue Owl Capital的資金支持。消息一出，投資交易的疑慮再度動搖科技股，科技股賣壓擴散至整體市場，納指與費半指數應聲大跌，標普也應聲下跌78點、道瓊跌逾228點。由於美股科技股市場情緒轉弱，投資人關注企業在AI領域過度支出是否最終合理。

焦點個股方面，其中甲骨文暴跌5.40%，Alphabet大跌 3.21%。至於美光下滑2.93%，不過盤後股價跳漲逾8%。受記憶體價格上漲和AI工作負載需求推動，美光盤後釋出的最新財報優異，超出華爾街預期。另外，聯準會理事華勒（Chris Waller）週三表示，央行仍有降息空間，暗示聯邦資金利率可下調「2碼到4碼」。

美股17日收盤，道瓊工業指數下跌228.29點或0.47%，收報47885.97點。標普500指數下挫78.83點或1.16%，收在6721.43點。以科技股為主的那斯達克指數下滑418.14點或1.81%，收在22693.32點。費城半導體指數挫跌263.13點或3.78%，收在6695.31點。

