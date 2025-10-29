AI大搶職缺飯碗！零售業、科技業裁不停，亞馬遜、微軟…盤點大規模裁員的10家公司

在全球經濟前景不明朗、地緣政治風險升溫的雙重壓力下，各大行業巨頭再度掀起大規模裁員潮，從零售、消費品到高科技業，一波波裁員公告加劇了職場焦慮。

分析師甚至形容部分企業從 「不雇用、也不解雇（No-hire, no-fire）」 的停滯僵局，逐漸轉變為更直接的裁員行動，也為就業前景添加更多不確定性。

根據人力資源機構Challenger, Gray & Christmas數據顯示，截至 2025 年 9 月，截至目前美國企業宣布的裁員人數已達 946,426 人，創下自 2020 年以來同期新高，比去年同期成長 55%。

科技業、零售業無一倖免！巨頭瘋AI造成資源排擠效應

科技龍頭微軟、亞馬遜、英特爾等多家重量級企業近期紛紛宣布大幅裁員，背後原因不一而足，主要涵蓋營運成本飆升，這部分歸因於川普總統新一波關稅的影響；還有消費者支出模式轉變，以及更全面的重組計畫。

廣告 廣告

其中，最受矚目的是大型科技公司將資源轉向AI領域的投資。根據裁員監測網站Layoffs.fyi，截至今年10月底，全球科技業裁員人數超過 98,000 人。

喬治城大學教授施洛澤（Jason Schloetzer）指出，「 這不是 AI 直接搶走工作，而是 AI 對龐大資本的渴望正在間接導致裁員 」，企業正被迫傳統人力資源與AI基礎設施投資之間進行資金取捨，此策略轉向顯示，在追求未來科技紅利的過程中，恐對現有職位造成資源排擠效應。

此外，傳統產業巨頭的調整亦同樣劇烈。除了AI帶來的效率提升之外，企業同時面臨總體經濟的不確定性，以及商品原物料成本飆升和美國關稅加徵等外部壓力，物流巨頭UPS、食品大廠雀巢等企業也被迫大規模裁員與業務轉型。

此外，美國聯邦政府因關門逼近第四週，導致政府僱用數據暫停發布，但薪資公司 ADP 稍早的調查顯示，九月份私人企業意外減少了 32,000 個工作機會，是自今年6月以來，每月就業人數已連續三度下降，進一步佐證了就業環境的嚴峻。

亞馬遜：裁減約30,000人

亞馬遜於上週二（10/21）宣布將裁減約 14,000 個企業職位，約佔其企業員工總數的 4%。亞馬遜內部員工信件指出，員工將有90天的時間在公司內部另尋新職位。

根據《路透》引述知情人士消息報導，此次裁員的最終規模可能擴大至 30,000 人，約佔其企業端白領員工總數的近 10%。

執行長 賈西（Andy Jassy）早前曾預期生成式 AI 將在未來數年減少公司人力需求，而此次裁員是自 2021 年以來積極縮減成本的一環，目的是在擴大 AI 支出的同時，降低其他領域的成本。

延伸閱讀：亞馬遜一口氣裁員3萬人！企業端10%白領職缺蒸發：史上最大裁員令，AI成「最強交接人」？

英特爾：目標年底裁員約75,000 人

由於營運壓力加劇，為了重振業務以追趕競爭對手輝達（NVIDIA）和超微（AMD），新任執行長陳立武積極削減成本並重組業務，以節省 100 億美元，計劃在年底前將「核心」員工數降至 75,000 人，較去年底的 99,500 人大幅縮減，並預計晶圓代工部門將裁員 15% 至 20%。

此次裁員主要針對中階主管，目標是移除約 50% 的管理層級，以加速決策效率，並將資源集中於高階製程技術如 18A 製程的量產進度。

延伸閱讀：英特爾大裁員來了！7月先砍晶圓廠20%員工：陳立武首波「大瘦身」，至少1.5萬人丟飯碗

微軟：裁員約 15,000 人

微軟在今年短短數月內宣布兩波大規模裁員，包括5月的6,000 人，裁員重點大多落在軟體工程和產品管理職位，曾引發業界對於微軟自家 AI 程式碼撰寫產品，可能導致程式設計人力需求減少的擔憂。

第二波裁員為7月的9,000 人，範圍涵蓋全球多個團隊，其中以銷售部門 和Xbox 遊戲業務最受衝擊，Xbox 執行長史賓賽（Phil Spencer）也員工備忘錄中證實裁員，他表示此舉是為了讓遊戲業務「取得持久的成功，並將資源集中於策略性成長領域」。

儘管公司將部分歸咎於組織變革和精簡管理層級，但與其對 AI 的龐大投資時間恰好同步發生。微軟預計在 2025 財年投入 800 億美元在數據中心、專用晶片等基礎設施。

延伸閱讀：微軟明明業績很好，為什麼裁員不手軟？一封給員工的信透露科技巨頭策略

Panasonic：裁員10,000人

日本電子製造大廠松下（Panasonic）今年5月宣佈將裁員10,000人，包括日本5,000 人與海外5,000人，預計在2026 年 3 月前完成。

此次裁員將主要集中在當前財會年內執行，具體執行方式包括整合銷售和後勤營運部門、縮減辦公地點、終止虧損業務以及鼓勵日本員工提前退休等。重組的目的是審視集團公司的營運效率，特別是銷售和後勤支援部門。

線上教育平台Chegg：裁員45%員工

線上教育平台Chegg在10 月 27 日表示，將裁員 45%，約全公司388人，為至今以來第4次因AI進行裁員。

Chegg的核心業務是提供教科書租賃、作業輔導和答案服務。然而，自 OpenAI 的 ChatGPT 等生成式 AI 工具興起後，學生可以免費、即時地獲得高品質答案，使 Chegg 每月收費的訂閱服務失去吸引力，導致市值自高峰暴跌 99%，面臨生存危機。

另一方面，由於Google AI 摘要功能直接提供解答，以及 Google 等搜尋引擎將用戶導向內容發布商的流量減少，導致 Chegg 的網站流量和收入大幅下滑。

Chegg表示，此次裁員目標大幅降低的成本結構，以釋放現金流，轉而投資價值超過 400 億美元的技能培訓市場與自家 AI 工具，調整其學術學習產品的運作方式。

UPS：裁員約 48,000 人

物流巨頭聯合包裹服務公司（UPS）今年以來已裁減約 48,000 個職位，包括34,000 個營運職位與14,000 個管理職位，遠高於年初預期的 20,000 人。

同時，因應公司營運轉型和亞馬遜貨運量改變，UPS在今年前9個月陸續關閉了 93 棟租賃或自有辦公大樓的日常營運。

延伸閱讀：關稅效應來了！UPS宣布裁員2萬人：大砍亞馬遜包裹運量50%，物流巨頭為何窮忙？

雀巢：裁員 16,000 人

雀巢（Nestlé）在今年10月中宣布，作為重振財務表現的成本控制計畫，成本削減金額從原計劃的31.3億美元提高至37.6億美元，也將在未來2年內在全球裁減 16,000 個職位，約占 6% 全球員工，主要集中於 12,000 個白領職位及 4,000 個製造與供應鏈職位。

面臨商品成本上升和關稅等逆風，雀巢於今年夏季宣布咖啡、可可等商品漲價。

寶僑：裁員 7,000 人

全球消費日用品龍頭寶僑(Procter & Gamble) 今年6月宣布進行全面性的組織結構調整，預計在未來2年內裁減 7,000 個職位，約占 6% 全球員工。

再加上面臨美國新一輪進口關稅壓力的背景下，為了抵銷關稅帶來的成本上升，除了實施裁員，寶僑還宣布對約四分之一的產品進行漲價。

延伸閱讀：寶僑撐不住！擬裁員7000人緩解關稅衝擊：汰漬、幫寶適、SK-II⋯旗下明星商品危險了？

雅詩蘭黛：裁員5,800 至 7,000 人

跨國化妝品公司雅詩蘭黛（Estée Lauder），今年2月宣布將在未來2年裁員5,800 至 7,000 人，背後原因主要有二：第一是 亞洲旅遊零售低迷 ，尤其在中國、韓國等機場免稅店和旅遊目的地的銷售持續衰退，亞太地區銷售額下降 3% 至11.7億美元，對公司營收造成巨大壓力。

第二是 中國市場需求下降 ，包括消費者購物情緒低迷，部分銷售通路收緊庫存管理等影響因素，例如主要產線線中佔比最大的護膚品銷售額在第4季下降了 16%，達到 17.1億美元；彩妝品銷售額下降了 11%，為9.82億美元。整體來看，公司第4季淨虧損擴大至5.46億美元，而去年同期虧損為2.84億美元。

雪佛龍：裁員約15% 至 20%員工

石油巨頭雪佛龍（Chevron）於今年2月宣布大規模組織調整計畫，並預計2026年底前裁減全球約 15% 至 20% 的員工，以及在同年前削減 20 億至 30 億美元的結構性成本。根據 2023 年底的數據，雪佛龍的全球員工總數約為 45,600 人，表示本次裁員行動將影響多達約 9,000 名員工。

裁員原因之一，公司計劃以 530 億美元收購石油生產商 Hess，併購成功後勢必將簡化業務、減少職位重疊和整合新舊部門，但目前因法律糾紛而擱置此案。另外，雪佛龍也面臨一系列行業問題，例如哈薩克等大型油田項目出現成本超支和延遲、煉油業務疲軟和國際上游業務收入下降等。

延伸閱讀：OpenAI完成企業重組！估值飆至5000億美元，與微軟雲端綁約鬆綁

資料來源：Business Insider、Fortune、MarketWatch

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 蘇柔瑋

更多報導

只有2%的Z世代認同老闆！AI搶走工作、價值觀又不合，專家建議年輕人3招破解職場困局