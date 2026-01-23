AI大泡沫？童子賢鐵口直斷 重演2000年網路盛世「好戲才剛開始」

財經中心／師瑞德報導

童子賢今指出，AI 正處應用爆發期，如 2000 年網路革命，將成數位基建。他舉蘋果晶片效率百倍為例，不轉型恐被淘汰。但他引用黃仁勳觀點示警，限制 AI 天花板的「不是 GPU 而是電力」，籲政府解決燒機缺電困境，勿讓台灣經濟火種熄滅。（圖／記者師瑞德攝影）

和碩聯合科技（4938）今（23）日舉行年度團圓日，董事長童子賢於會前針對全球AI產業趨勢及能源議題接受媒體聯訪。針對外界擔憂AI是否過熱或泡沫化，童子賢引用廣達董事長林百里的觀點，對產業前景維持「樂觀」評價。他深入分析，AI正處於「應用大爆發」的黃金時期，其發展軌跡如同2000年的網際網路革命，將從基礎建設走向全面滲透。然而，他也提出嚴正警示，在這場全球科技競賽中，相較於晶片算力，「電力供應」的充裕與否將成為決定勝負的關鍵瓶頸。

廣告 廣告

局部失敗不掩整體趨勢 AI將成數位空氣

童子賢將當前的AI熱潮比擬為2000年至2002年間的網際網路發展期。他回憶，當時市場對網路「又愛又怕」，確實出現過短暫且局部的泡沫化現象。他舉例，當年業界曾試圖用藍牙技術做串流音樂，或熱衷於利用AC-110電源線進行網路傳輸，這些特定的技術投資最終都宣告失敗。

然而，這些局部的泡沫並沒有妨礙網際網路整體成為現代科技最重要的基礎建設。童子賢反問，若現在要求將家中的手機、電腦等所有數位裝置斷網，現代人將寸步難行；同理，AI將循此模式，成為下一階段科技產業不可或缺的基礎建設。隨著基礎建設的布建，應用的專家自然會湧現，這是一個不可逆的趨勢。

M4/M5晶片展現百倍效率 沒跟上AI將被時代淘汰

針對AI是否為「虛火」，童子賢以蘋果（Apple）最新的晶片發展為例，強調AI帶來的生產力提升是具體且驚人的）。他指出，蘋果展示了有AI與無AI的巨大差異，目前的M4 Max甚至M5晶片，在處理語音轉文字的效率上，相較於N-1世代的舊晶片，效率提升可達一百倍至兩百倍以上。

他生動描繪了應用場景：一場二、三十人的會議，若透過AI運算，不僅能一一辨認是誰在發言，更能在短短三、五分鐘內，將長達兩小時的錄音檔整理成完美的逐字稿。這種生產力的躍升，意味著未來的數位設備若無法與AI掛鉤，將面臨落後淘汰的命運。而當成千上百種AI應用遍地開花時，現有的基礎建設將再次面臨不足，進而推動如記憶體缺貨等新一波硬體擴張需求。

燒機測試成「吃電怪獸」 廠商嘆桃園以北設廠受阻

談及電力議題，童子賢澄清，若論AI帶來的電力挑戰，全球首當其衝的是美國與中國，而非台灣。他列舉數據指出，全球用電量突破30兆度，其中中國大陸就突破10兆度，佔全球33%，而美國用電量雖不到中國一半，但考慮其人口僅中國四分之一，人均用電極高。這兩個國家因在前方進行AI大量運算模型訓練，電力負荷最重。

台灣的角色則在於提供AI戰爭背後的「先進裝備」。童子賢解釋，台灣負責生產先進晶片與GB200、GB300等AI伺服器系統。雖然伺服器的組裝打板製程本身耗電有限，但出廠前的「燒機測試」環節，必須模擬系統全速運轉，耗電量相當驚人。

他透露，作為廠商代表，近期頻繁接獲半導體與系統業者反映電力配套不足的無奈。有業者感嘆：「為什麼桃園以北不能設這個中心、那個中心？」甚至在申請設廠進行燒機測試時，被相關單位以電力準備不及為由要求「慢一點」。童子賢對此深感憂心，呼籲政府在台灣經濟機會大好的時刻，「不要讓火熄掉」，做晶片和系統的廠商都很努力，希望負責擴張電力的單位也能同步跟上。

GPU在掌握中 電力建設才是AI天花板

訪談最後，童子賢引用輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於2025年5月受訪時的觀點做結。黃仁勳當時明確指出，會限制AI發展成果的並非GPU（圖形處理器），因為GPU的產能與技術已在他掌握之中、胸有成竹；真正會限制AI高度的，是「電力的建設」。

童子賢藉此強調，AI背後其實是一場國力的「電力競賽」。台灣若要在這波全球AI浪潮中持續扮演關鍵供應鏈角色，除了技術研發，穩定的電力基礎建設將是不可迴避的當務之急。

更多三立新聞網報導

都市傳說竟是真的！母女檔挑彩券邊放「尾牙神曲」 隔天爽中一百萬

發錢了！年終獎金怎翻倍？2026「最強攻略」看這篇

發錢了！最高6715元大紅包 全網最詳細「加碼領取攻略」

開盤／台股大漲274點！多檔個股亮燈漲停

