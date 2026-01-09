AI大浪掀代工洗牌 鴻海破八兆、緯創超車廣達

緯穎去年營收表現一路暴衝，帶動緯創超車廣達、洗牌長年排名。

AI伺服器需求持續爆發，帶動台灣代工產業版圖出現變化。隨著主要ODM廠陸續公告去年12月營收，全年成績單也正式出爐。鴻海全年合併營收首度突破新台幣8兆元大關，穩居代工龍頭；「二哥」則換人當，子公司緯穎的強勁增長帶頭衝，緯創在AI伺服器出貨放量帶動下，全年營收超越廣達，改寫多年排名結構。

雲端資本帶動AI伺服器支出攀升，台灣代工廠2025年營收表現出現分化。鴻海去年12月合併營收達8,628.61億元，月增、年增皆呈現雙位數成長；第四季合併營收約2.6兆元，帶動全年營收正式突破8兆元關卡，達約8.1兆元，續寫歷史新高。

鴻海2024年營收約6.86兆元，鴻海董事長劉揚偉原預期2025年營收站上7兆元，沒想到表現更加亮眼。鴻海在第四季法說會中指出，雲端與網路產品仍是主要成長動能，其中AI伺服器需求明顯高於原先預期，相關出貨動能延續至今年。

緯創則正式超車廣達，躍升為去年營收排名第二的代工廠。去年12月合併營收達2,552.55億元，年增幅度超過一倍；第四季在AI伺服器與筆電同步成長下，單季營收再創新高，全年合併營收達約2.18兆元。

緯創集團旗下緯穎則持續受惠雲端資料中心需求，營收成長幅度驚人。去年12月合併營收達1,042.9億元，首度站上千億元，年增143.86%，已連續多月維持高檔水準；去年第4季單季營收2,924.4億元、全年營收9,506.63億元，年增163.6%，寫歷史新高，衝高每股盈餘（EPS）至275.06元，年增117.3%。

廣達方面，去年12月合併營收為2,724.95億元，受惠高階AI伺服器集中出貨，單月營收創歷史新高；第四季營收雖受筆電季節性影響略有波動，但全年合併營收仍首度突破2兆元，達約2.12兆元。廣達並透露新一代平台產品已逐步進入量產階段，將於今年下半年放量，將有助於後續營運動能。

雖然「電子五哥」之中，和碩、仁寶與英業達尚未公布去年12月營收，但從其他同業在法說會釋出的訊息來看，多數代工廠認為，AI相關需求仍是中長期趨勢，雲端服務供應商（CSP）對AI算力的投資仍在擴大，今年整體市況仍可望維持成長。

