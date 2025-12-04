AI大潮是繼PC、網路、手機、雲端後的「超驅動」 微軟CEO納德拉如何看5千億美元豪賭？

納德拉指出，從個人電腦（PC）、網路（Web Internet）、行動裝置（Mobile），到雲端運算（Cloud），科技產業約每十年就會迎來一次巨大的平台轉變。（圖片來源／INTEL頻道）

微軟（Microsoft）執行長薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）近日在接受《商報》（Handelsblatt）採訪時，對當前席捲全球的生成式AI浪潮提出了深度的戰略洞察。對於外界質疑的「AI泡沫」論，納德拉展現出堅定的樂觀，並將這場變革視為他職業生涯中的第四次大規模技術平台轉變。

廣告 廣告

科技產業約每十年就會迎來一次巨大轉變

納德拉指出，從個人電腦（PC）、網路（Web Internet）、行動裝置（Mobile），到雲端運算（Cloud），科技產業約每十年就會迎來一次巨大的平台轉變。而AI浪潮，正是繼這四次革命之後的又一巨變。他認為，AI在某種意義上是雲端運算浪潮的「超驅動」（Hyperdrive）版本，其影響力更加深遠。

他強調，每一次的技術轉變都具備資本密集度（Capital Intensity）與知識密集度（Knowledge Intensity）兩大特徵。儘管分析師預測，各大科技巨頭到2026年將在AI技術上投入超過5000億美元，但納德拉認為這並非盲目的豪賭。他指出，科技佔任何國家GDP的比例在未來五年只會更高，因此企業應著眼於長遠的趨勢，而非季度性的波動。

投資底氣與戰略：微軟AI營收已具規模

面對高昂的資本支出，納德拉強調微軟有足夠的「底氣」進行大規模投資，如每年數百億美元的AI投入。這份底氣並非來自於對未來的預期，而是立足於現有業務的穩健成長。

「我們不是在談論未來的 AI 營收，我們今天已經擁有規模化的 AI 營收，」納德拉強調。僅微軟的 Azure 雲端業務規模，就已超過十年前整個微軟公司的總規模。這巨大的自由現金流和現有的業務基礎，為微軟構建全球性的 AI 基礎設施提供了堅實的後盾。

在硬體戰略上，微軟正在構建一個「靈活可互換」（Fungeable）的 AI 基礎設施隊列，例如在亞特蘭大等地建立大規模的「AI 工廠」（如 Fair Water 數據中心）。這些基礎設施不僅用於訓練模型，也支援推論（Inference）和數據生成等所有環節，確保資產在長期內能有效支援業務擴張。

此外，微軟的產品組合也極具靈活性。從面向消費者的 Co-pilot，到企業級的 Microsoft 365 Co-pilot、GitHub Co-pilot、以及專門用於醫療和資安領域的 Copilot，形成了一個完整的 AI 輔助產品系列。

解讀生產力悖論：從「炒作」到「深度使用」的關鍵

納德拉也回應了歷史上的「梭羅悖論」（Solow Paradox，指在生產力數據中看不見電腦時代的影響）。他認為，這場悖論在2000年代初期隨著PC在工作場所的廣泛「擴散」而最終獲得解答。

他總結道，技術要真正轉化為GDP中的生產力，必須具備兩個條件：首先是廣泛的擴散，讓使用者能夠接觸和使用；其次是深度使用，並伴隨商業流程的改變。他以 Excel 為例：單純打開 Excel 一次並不能提升生產力，只有將其深度應用到預測等商業流程中，生產力才會顯現。

納德拉認為，當前AI仍處於只談論技術的「炒作階段」（Hype Phase）。真正的生產力浪潮，將會出現在人人都在使用「Agentic 模型」（具有自主性的 AI 代理）和工具的下一階段。

AI終將消除知識工作的苦差事

他預見，AI將在多個領域消除「知識工作的苦差事」（Drudgery of Knowledge Work）：

軟體開發： AI 負責宏觀授權（Macro delegation），人類只需微觀引導（micro steering），提高開發效率。

醫療保健： 醫生能將更多時間用於與病人互動，AI 則自動記錄看診、輸入病歷和處理帳單。

資安分析： AI 負責警報分類（Triage），讓分析師專注於最關鍵的威脅。

納德拉強調，AI 的引入會為醫生、工程師和知識工作者提供新的抽象層次，讓他們能夠專注於真正重要的事物。雖然舊的工作會消失，但歷史證明，人類將永遠能圍繞新技術創造出所有新的任務和工作類型。

(原始連結)





更多信傳媒報導

醫師加班費免稅進入最後關鍵期》醫界既期待又擔心 年底前能否拍板？

台灣逾95％稀土元素來自中國 澳紐商會建議深化台澳關鍵礦產夥伴關係

早上全球網路威脅分析師高峰會才開幕 傍晚華碩驚傳遭國際駭客勒索

