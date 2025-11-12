AI大爆發！蘇姿丰喊話：5年內營收年增平均35％，資料中心業務成長率上看80％
重點一：AMD（超微）預估未來 3 至 5 年年營收平均成長逾 35%，AI 資料中心營收平均成長 80%。
重點二：AMD 稱調整後每股盈餘將超過 20 美元、營業利益率逾 35%，並看好 AI 晶片市場 2030 年達 1 兆美元。
重點三：與 OpenAI、Oracle（甲骨文）、美國能源部合作推進 MI 系列加速器，帶動投資加速。
超微在紐約投資人活動上提出未來 3 至 5 年的成長藍圖：公司年營收增速可望平均超過 35%，其中 AI 資料中心業務年均增幅達 80%。執行長蘇姿丰強調，雲端與大型資料中心客戶對 AI 算力的需求不但未見放緩，反而在近一年明顯加速，顯示導入 AI 服務帶來的商業價值正在落地。
AMD 並設定中期獲利與體質目標：調整後每股盈餘（Adjusted EPS）將超過 20 美元，營業利益率（Operating Margin）亦將提高至逾 35%。受此激勵，該公司股價在盤後上漲約 4%，反映市場對其 AI 與資料中心成長曲線的信心。
市場趨勢：AI 資本支出加速與「1 兆美元」目標
蘇姿丰指出，過去曾有意見認為 AI 基礎設施建置恐步入放緩，但現況顯示大型資料中心業者正在加碼投資，且「不會趨於持平」。她並預估，到 2030 年，涵蓋 AI 加速器、處理器與網通產品在內的整體 AI 晶片市場，將達到 1 兆美元。
儘管市場龍頭輝達（NVIDIA）在 AI 加速器領域已取得「數百億美元」的銷售規模優勢，AMD 近年同樣在 MI 系列加速器推進下，為自身帶來「數十億美元」的新營收來源；蘇姿丰上週在電話會議中預期， 到 2027 年，人工智慧業務每年將創造「數百億美元」的收入。她也表示，屆時 AMD 個人電腦晶片業務的成長速度應會超過整體市場。
蘇姿丰：我不會看衰 OpenAI
在商業佈局方面，AMD 已與 OpenAI、Oracle 以及美國能源部簽訂合作，聚焦於 MI 系列 AI 加速器的部署，用於資料中心內的模型訓練與推論。
針對外界關切 OpenAI 資金承擔能力的提問，蘇姿丰回應：雙方合約設計「紀律嚴謹」，若其用戶與營收成長如預期，資金面「不宜低估」，並強調「我不會看衰他們」。
同時，AMD 在傳統 PC 與伺服器處理器領域持續對抗 Intel（英特爾），並於AI加速器的核心基礎GPU領域中，維持全球第二供應商地位。
儘管先前市場對 AMD 單季展望中、由 PC 與伺服器驅動的逾 20% 成長反應平淡，但在長期路徑上，分析師整體預測顯示 2025 至 2027 年仍維持約三成上下的年增速，而後期或趨於放緩；AMD 的中期目標，意在以資料中心與 AI 加速器的高成長，抵消傳統業務波動，提升整體獲利品質。
延伸閱讀：AMD股價飆漲近24%！蘇媽捧「最高1.6億股權證」換OpenAI算力大單，輝達獨大格局鬆動？
AMD扳回一城！甲骨文雲布署「5萬顆超微MI450 GPU」估2026上線，輝達獨霸版圖生變？
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
