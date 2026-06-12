AI大爆發 4月電子零組件加班工時寫47年同月新高
（中央社記者潘姿羽台北12日電）AI需求超乎預期強勁，相關業別滿手訂單，加班工時頻頻刷新紀錄。主計總處統計，直接受惠AI熱潮的電子零組件、電腦電子產品及光學製品製造業2大業別，4月加班工時雙創有統計以來、47年同月最高紀錄。
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主計總處今天公布4月受僱員工統計，4月底全體受僱員工人數856.7萬人，總工時平均為166.1小時，加班工時平均為9.4小時。
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其中，加班工時是外界觀察景氣變化的重要指標，當企業滿手訂單、必須加班因應時，加班工時多會攀升，景氣反轉時則下降。
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而近年台灣受惠於AI熱潮，不只經濟成長率持續上修，從AI相關產業的加班工時表現，更可看出AI需求確實超乎預期的強勁。
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主計總處指出，4月製造業加班工時為18.5小時，為民國99年8月以來最高水準；其中與AI紅利連結最深的電子零組件製造業加班工時衝上29.6小時，電腦電子產品及光學製品製造業加班工時18.1小時，雙創有統計以來、47年來同月最高紀錄。
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主計總處5月底發布最新經濟預測時，在去年經濟成長8.76%的高基期之下，仍大幅上修今年經濟成長率至9.64%，創16年新高紀錄。主計總處直言，AI需求延燒，已經成為催動台灣經濟成長的關鍵引擎。
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主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，相關產業加班工時頻創新高，顯示AI需求相當強勁，也與主計總處先前預估AI將持續支撐經濟成長的看法一致。（編輯：楊凱翔）1150612
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