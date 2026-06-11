AI大神黃仁勳加持果然厲害 《劉QUIZ》創下今年最高收視

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「AI教主」輝達創辦人兼執行長黃仁勳，日前上南韓「國民MC」劉在錫主持的tvN節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，昨(10)晚播出，節目中黃仁勳大方聊起自己與妻子Lori的戀愛故事，有了黃仁勳的助攻，該集創下5.7％高收視，是今年收視冠軍。

上《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，黃仁勳依舊是一身招牌皮衣打扮，他透露自己17歲就和Lori認識，由於黃仁勳比其他人早2年進大學，當年250名學生中只有3名女性，他驕傲說：「我是裡面最年輕的男生」。劉在錫好奇問黃仁勳，聽說他搭訕妻子Lori時，第一句話說的是：「妳要看我的作業嗎」，黃仁勳沒有否認，反而說：「我要運用我的超能力，成績很好的這個優點」，同時還向Lori保證「如果妳每個週末都跟我一起讀書，我保證你所有科目都會拿到A」。

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黃仁勳坦言「17歲認識老婆之後，我就不再購物」，2人大學一畢業後就馬上結婚，情牽多40年依舊甜蜜，到現在還是會十指緊扣，羨煞旁人。對於自己全身上下行頭都是妻子打理，黃仁勳顯得很得意：「老婆叫我穿的，我從來不購物，都穿老婆買回來的」，台下的Lori笑得甜蜜。主持人劉在錫也笑得合不攏嘴，讚嘆連連。

「AI教父」黃仁勳所到之處皆掀起旋風。(資料照，記者張嘉明攝)

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