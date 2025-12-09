AI大舉接管購物！3兆美元商機爆發 實體店反而成贏家？

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

愈來愈多消費者不再親自比較商品，而是把挑禮物的任務交給人工智慧（AI）。根據《經濟學人》報導，國際電商平台 Shopify 的調查顯示，今年在已開發國家中，有近三分之二的消費者、高達六分之五18至24歲的年輕族群會使用AI協助購物。多家大型科技公司看準商機，投入所謂「代理式電商」市場，預估到2030年，全球將有3兆至5兆美元的消費透過AI聊天機器人完成，線上零售產業正面臨新一波變革。

報導指出，為掌握新興的AI商機，OpenAI近期與Etsy、Shopify達成合作，讓商家能直接透過ChatGPT販售商品，並從中賺取傭金，沃爾瑪也宣布將和Open AI合作；Google也推出人工智慧工具可以致電商店查庫存、比價甚至在出現優惠時直接下單。部分電商巨頭則選擇自保，例如亞馬遜拒絕讓AI公司抓取商品資訊，甚至提告新創Perplexity利用爬蟲程式偽裝成人類瀏覽網站，顯示其不願讓AI「介入」客戶與平台的關係，或許與其有1成收入來自廣告有關。

研究指出，消費者在購物時對零售商自家推出的AI助手信任度高於第三方工具，原因包括資料整合度較高、商品資訊較準確。以亞馬遜為例，其AI助理「Rufus」據稱今年已有2.5億名顧客使用。不過專家提醒，AI在不同商品類型中的表現落差大，規格明確的家電最能發揮作用，但涉及個人風格的時尚類商品仍相對困難。

另一方面，Google、沃爾瑪都開始在AI介面中導入廣告，恐影響使用者對「推薦中立性」的信賴。也因此，品牌開始投入「生成式引擎優化」（GEO），取代SEO，努力讓自己的商品能被聊天機器人「看見」。

隨著電商版圖移動且前景未明朗，業者也重新重視實體店面的展示效果與人員互動。Shopify調查顯示，今年有七成五的受訪者表示仍重視購物時的真人接觸，比例比去年明顯上升。在感受商品質地、體驗服務與節慶氣氛等面向，實體商店依然難以取代。

