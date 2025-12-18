「AI天才少女」首秀！ 羅福莉出席小米新模型發布會

被譽為「AI天才少女」的羅福莉，是中國大陸新生代人工智慧研究者。她參與小米最新大模型「MiMo」的發布會，也成為她加盟小米集團後的首秀。羅福莉指出，大模型同時支援深度思考，搜尋以及自然對話，她也分享，中國跟世界頂尖的模型代差，已經由三年縮短至只有數月。

被譽為「AI天才少女」的羅福莉，參與小米最新模型的發布會，也成為她加盟小米集團後的首秀。

中國大陸「AI天才少女」羅福莉近期在小米集團「人車家全生態」合作夥伴大會上亮相，這是她加盟小米後的首次公開亮相。現年30歲的羅福莉負責開發小米最新大模型「MiMo」，她在會上表示，該模型在代碼及代理的評測中已躋身全球前兩名，部分指標甚至超越DeepSeek。更值得注意的是，羅福莉指出中國與世界頂尖模型的差距已從三年縮短至數月，顯示中國在AI領域的快速進展。

羅福莉在發布會上強調開源的重要性，她認為開源不僅是分享模型代碼，更是實現通用人工智能普惠化的關鍵，也是確保所有人類智慧共同進化的唯一路徑。值得一提的是，羅福莉原本是DeepSeek的研究員，曾參與該公司模型研發。她分析，2020年時開源模型與世界頂尖閉源模型的差距至少有三年，但如今包括DeepSeek在內的中國開源模型，與世界頂尖模型的差距可能只有數個月。

羅福莉碩士畢業於北京大學，主修資工相關領域。她曾在阿里巴巴全球研究院工作，主導開發了多個語言預訓練模型。儘管擁有亮眼成就，羅福莉的求學之路並不平坦。她分享道，整個社會對女生學習計算機仍存在偏見和誤解，甚至有人質疑「學完計算機出來，難道要修電腦嗎」。

雖然羅福莉的AI研發之路充滿挑戰，不僅家人不支持，社會普遍也不看好，但她依然在這個領域闖出一片天，成為大家口中的「AI天才少女」。在小米的新角色中，羅福莉將繼續發揮她在AI領域的專長，推動小米大模型的發展，為中國AI技術的進步貢獻力量。

