AI天王天后黃仁勳蘇姿丰CES展對決! 台股元月行情點火、三萬點來了

2026年科技風向球、CES展美國開展， 市場聚焦AI 技術的落地應用，萬眾矚目的輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰演講將車輪戰登場！台股2026年開門紅，在CES展利多加持，台積電法說樂觀展望可預期下，法人看好元月行情點火。美股道瓊、標普走高，台積電ADR漲逾5%，台股元月第二周有望攻頂三萬點大關。

台股不僅2025年亮麗封關，2026年第一個交易日再度繳出亮眼成績，指數於盤中刷新歷史新高紀錄，來到29363.43點，終場收在29349.81點，上漲386.21點，漲幅1.33%；台股元月首周大漲793.79點，周線連2紅，漲幅2.78%，平均日均量5388.51億元。

保德信市值動能50 ETF經理人楊立楷表示，首先是將於6日至9日在拉斯維加斯舉行的CES即將登場，根據主辦單位預估，本次吸引約13萬名與會者、4500家廠商參展，且隨著AI持續發展，本屆CES以「AI Forward」為主題，反映出AI已不只停留在概念驗證階段，而是正式走向新的應用面與商業化階段。

本次CES展主題可預期人工智慧、智慧家居、綠色科技及車用技術將為焦點，並釋出AI落地與新應用的最新趨勢，而這些需求面將直接影響封裝、PCB、光通訊與記憶體等產業的拉貨節奏，進而激勵台廠供應鏈股價的表現空間。再者，大立光8日和台積電15日將舉辦法說會，相關展望也將牽動市場投資情緒。

展望台股2026年，楊立楷說明，台股仍有望續創新高，主要受惠AI需求有增無減，盤點於全球對台灣出口產品的需求持續強勁，尤其是涵蓋AI、半導體與電子零組件相關領域的電子產品、資訊通信年增率相對突出，也推升台灣企業產能，預估2026年台股企業獲利將延續雙位數高速成長。

楊立楷表示，國際AI巨頭紛紛擴張資本支出並簽署合作協議，預期相關乘數效應將推動應用層面百花齊放，對於台廠AI供應鏈不啻為重大利多，而根據歷史數據，台股走勢與企業獲利呈現高度正向關聯，獲利增長往往伴隨指數上行，未來行情更值得期待。

