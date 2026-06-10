AI天眼全天蒐證抓違規！ 雲林重拳護環境防車禍防詐騙

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【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府宣布全面強化環境與公共安全防護網，在全縣非法棄置熱區導入AI智慧監控設備全天蒐證，同時推動多國語言交通安全及環保宣導。面對亂丟垃圾、交通事故及暑期求職詐騙等威脅，縣府以科技執法與教育宣導雙軌並進，全力守護縣民安全與生活品質。

近年來，部分偏遠道路、堤防沿線及圳溝周邊頻繁出現違法棄置垃圾與廢棄物情形，不僅破壞環境景觀，更衍生環境污染問題，成為地方治理的一大隱憂。為了向破壞環境者宣戰，雲林縣環保局自114年起陸續於違規熱點架設移動式監視設備，並導入AI智慧辨識技術，透過全天候監控機制精準鎖定違規行為與車輛資料，讓違法行徑無所遁形。

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縣府指出，過去不少人抱持僥倖心態，利用夜間或偏僻地區偷倒垃圾，但隨著科技執法升級，AI系統已能有效協助辨識車牌及違規畫面，大幅提升蒐證效率與查緝能力。未來無論是亂丟垃圾、非法棄置廢棄物，或隨意丟棄菸蒂、檳榔渣等行為，都將面臨依法裁罰，藉此遏止環境污染持續擴大。

除了守護環境，交通安全也是縣府持續努力的重要課題。根據交通部統計資料，115年1月至2月雲林縣交通事故死亡人數較112年同期減少7人，降幅超過兩成，顯示各項交通安全措施已逐步發揮成效。然而每一起事故背後都代表一個家庭的傷痛與遺憾，縣府呼籲駕駛人及行人務必遵守交通規則，養成停讓、減速及防禦駕駛習慣，共同守護道路安全。

為讓安全觀念深入每個角落，勞動暨青年事務發展處特別製作國語、臺語、越南語、印尼語及泰語等多國語言宣導音檔，透過廣播宣導車深入各鄉鎮巡迴播放，讓來自不同國家的工作夥伴都能清楚了解交通安全與環保法規。縣府希望透過更貼近族群需求的宣導方式，讓每位生活在雲林的人都成為維護環境與安全的守護者。

勞青處長張世忠表示，環境保護與交通安全不只是政府責任，更需要全民共同參與。縣府將持續結合科技設備、跨局處合作及多元宣導資源，打造更乾淨、更安全、更宜居的生活環境，讓民眾能安心工作、放心生活。

此外，暑假即將到來，青年打工求職旺季也隨之展開。勞青處提醒青年朋友提高警覺，牢記「不繳錢、不購買、不辦卡、不任意簽約、證件不離身、不飲用不明飲品、不非法工作」等求職防詐原則，並落實「求職先查證」觀念，避免落入不法集團設下的陷阱。縣府未來將持續強化宣導量能，協助青年遠離詐騙風險，在安全保障下迎接人生第一份工作與未來發展。