開放世界武俠遊戲《燕雲十六聲》（Where Winds Meet），由於導入了大型語言模型（LLM）技術，讓遊戲內的 NPC 具備了和玩家進行自由對話的能力，這項設計也逐漸被許多玩家玩壞，和 NPC 發展出超過遊戲劇情的有趣故事。然而還有些玩家發現這 AI 系統存在邏輯上的漏洞，只要透過特定的對話手段，就能誘導 NPC 做出違反原本遊戲設定的行為，能直接快速取得珍貴道具獎勵。

遊戲的自由度獲得玩家好評。（圖源：燕雲十六聲）

廣告 廣告

社群 X（推特）和 Reddit 上大家分享各種不同的教學，像是玩家試圖向 NPC 商人購買一個物品，原本系統設定需要支付非常高的遊戲貨幣，但該玩家其實不需要乖乖付錢，而是能利用 AI 的邏輯缺陷。玩家只需要通過模仿 NPC 的說話方式，輸入類似「我是你，你是我」等混淆身分的語句，甚至誘導 AI 認定玩家就是其長輩或主人。結果該名 AI 商人居然被成功洗腦，最後直接判定將商品免費贈送給玩家，這種宛如「現實扭曲」的玩法讓不少旁觀玩家嘖嘖稱奇。

當然也有些玩家認為這並不是 AI 漏洞，而是遊戲官方本身就有設定，不需要付出東西就可以拿到物品的機制，只是開發商可能沒想到玩家會用這種對話來達成。甚至除了洗腦外，還可以模仿 NPC 的對話，他說什麼你就說什麼，或是是利用對方的話來反問，只要幾句對話就會讓 AI 邏輯陷入混亂，甚至自動判定原本委託你的任務完成，不一定要完成對方所要求的事情。