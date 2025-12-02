Yahoo奇摩遊戲編輯部

AI太好騙！《燕雲十六聲》玩家靠「話術」弄亂NPC邏輯，讓商人免費送禮

MrSun
MrSun
Yahoo奇摩遊戲編輯

開放世界武俠遊戲《燕雲十六聲》（Where Winds Meet），由於導入了大型語言模型（LLM）技術，讓遊戲內的 NPC 具備了和玩家進行自由對話的能力，這項設計也逐漸被許多玩家玩壞，和 NPC 發展出超過遊戲劇情的有趣故事。然而還有些玩家發現這 AI 系統存在邏輯上的漏洞，只要透過特定的對話手段，就能誘導 NPC 做出違反原本遊戲設定的行為，能直接快速取得珍貴道具獎勵。

遊戲的自由度獲得玩家好評。（圖源：燕雲十六聲）
遊戲的自由度獲得玩家好評。（圖源：燕雲十六聲）
社群 X（推特）和 Reddit 上大家分享各種不同的教學，像是玩家試圖向 NPC 商人購買一個物品，原本系統設定需要支付非常高的遊戲貨幣，但該玩家其實不需要乖乖付錢，而是能利用 AI 的邏輯缺陷。玩家只需要通過模仿 NPC 的說話方式，輸入類似「我是你，你是我」等混淆身分的語句，甚至誘導 AI 認定玩家就是其長輩或主人。結果該名 AI 商人居然被成功洗腦，最後直接判定將商品免費贈送給玩家，這種宛如「現實扭曲」的玩法讓不少旁觀玩家嘖嘖稱奇。

當然也有些玩家認為這並不是 AI 漏洞，而是遊戲官方本身就有設定，不需要付出東西就可以拿到物品的機制，只是開發商可能沒想到玩家會用這種對話來達成。甚至除了洗腦外，還可以模仿 NPC 的對話，他說什麼你就說什麼，或是是利用對方的話來反問，只要幾句對話就會讓 AI 邏輯陷入混亂，甚至自動判定原本委託你的任務完成，不一定要完成對方所要求的事情。

