AI太熱！他突收103萬元轉帳 報警才知「老闆發年終」

近期記憶體產業因AI需求大增而獲利創新高，一名在記憶體廠工作的網友表示，他近日收到103萬元匯款，因為沒有備註，起初以為是有人匯錯錢，立刻報警並通報銀行查詢，結果發現這筆鉅額竟是公司發放的年終分紅，讓他又驚又喜，貼文也吸引百萬人瀏覽。

一名網友日前在社群平台Threads分享帳戶截圖，表示自己疑似遇到「匯錯帳」情況，今年的1月7日，他突然收到一筆高達103萬581元的轉帳，金額之大讓他當場傻眼，而且帳戶上沒有任何轉帳備註，讓他一度不知所措，只能先通報銀行並報警處理。

貼文累計超過200萬次瀏覽、3.5萬人留言討論，不少網友猜測，可能是轉帳者不小心把密碼當作金額輸入，建議不要動這筆錢，先報警保護自己。對此，原PO昨日在留言區公布最新進度：經銀行查詢後發現，轉帳人是他的公司，向公司確認後才知道，這筆高達103萬元的款項，其實是今年的年終分紅。

原PO進一步透露，他任職於一間規模不大的記憶體廠，過去年終從未超過10萬元，今年公司產品大賺一筆，老闆大方發放分紅，才會一次入帳如此龐大的金額，讓他又驚又喜。他也笑說，自己在公司工作 9 年，收到這筆年終後，「突然有種要緊緊抱住老闆大腿的心情」。

