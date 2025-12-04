AI太香需求又太強！美光計畫退出消費性記憶體市場 台廠迎利多

美光計畫退出消費性記憶體市場。（圖／鏡週刊提供）

在AI對於HBM（高頻寬記憶體）的需求強勁下，美光計畫停止向一般消費者銷售記憶體，將朝向滿足AI所需要的記憶體需求，台廠有望補上消費性記憶體的空缺，持續迎來利多。

根據外媒報導，美國記憶體大廠美光計畫退出消費型記憶體產品，並將產能、資源轉供應AI所需的記憶體，此舉不僅證實AI各方面需求依然居高不下，同時對台廠來說，有望補上大廠退出市場後的空缺。

美光指出，這個決定十分艱難，不過AI趨勢帶動的資料中心成長，對於記憶體需求激增，因此不得已才決定退出消費性業務。

事實上，AWS、Azure及Google等CSP巨頭紛紛加碼調升資本支出，擴大雲端基礎建設布局，打算搶先包下未來3年記憶體廠產能，因應急增的AI算力需求，而對於記憶體大廠如美光來說，HBM的利潤遠遠高於消費型記憶體，因此隨著AI相關訂單能見度高，紛紛決定把資源、產能放到利潤更高的產品線。

先前台灣記憶體大廠高層透露，記憶體市況非常好、供應非常短缺，尤其在DDR4方面確定三大原廠都不會再做，「且不會回頭」。而隨著美光將退出消費型記憶體市場，台廠有望補上空缺，營運持續向上。



