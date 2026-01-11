AI夯！金控搶理工醫科人才 MA年薪衝300萬

▲人工智慧（AI）浪潮席捲全球，在人才就業市場也興起新風潮，國內金控業2026年也大舉徵才上看4萬，更打破金融業長期以商管、財金系所為主的召募框架，積極網羅理工、醫學等跨領域專才，儲備幹部年薪挑戰挑戰300萬元。（圖／NOWNEWS資料照，記者林調遜攝）

[NOWnews今日新聞] 人工智慧（AI）浪潮席捲全球，在人才就業市場也興起新風潮，國內金控業2026年也大舉徵才，需求總數上看4萬，更打破金融業長期以商管、財金系所為主的召募框架，積極網羅理工、醫學等跨領域專才，儲備幹部（MA）年薪更有機會挑戰300萬元，不少新鮮人求職者摩拳擦掌，希望能捧「金飯碗」。

國內多家大型金控今年都擴大招募人才，國泰金、中信金、台新新光金徵才人數皆超過7000人，其中國泰金徵才人數上看7600人居冠，台新新光金、中信金則分別預計徵才7500人與7150人，凱基金也計畫招募4500人，元大金徵才也超過千人。

國泰金控

國泰金暨5大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信2026年預計招募逾7600名內外勤職缺，其中因應AI浪潮，「數位科技」人才需求持續攀升，預計招募逾800位，包含AI資料分析師、雲端技術人才、應用系統開發工程師等職缺，徵才人數更已連續4年正成長。

國泰金每年備受矚目的還有「3大儲備幹部」，2026年也祭出77名職缺，向海內外優秀人才招手，首年即挑戰百萬年薪的機會。其中國泰金控預計招募12位GMA，透過2年半跨集團各子公司的輪調培訓，跨足商品、客戶、通路、行銷等專業領域，致力培養具有策略高度及跨領域思維的「金融策略家」，歡迎金融、數位科技、法律等各類長才者來挑戰。

隨著資產管理業務迅速成長，國泰人壽今年更首度攜手國泰投信鎖定具有潛力的財投人才，預計共招募10位CIM，將透過扎實的1年期的財務投資輪調培訓，深入國泰人壽與國泰投信2大金融體系的前、中、後台輪調與專案歷練，成為股票、債券、外匯專業的財務菁英。

因應數位轉型與海外佈局的人才需求，國泰世華銀行CMA今年預計招募55位CMA，鎖定對個金企劃、法金國際、AI商業分析、IT資訊應用、金融市場五大領域的優秀人才，透過計畫性輪調前、中、後台單位，奠定業務知識的廣度與深度，以具模組化的方式培育儲備幹部。

中信金控

中信金控2026年人才招募「Top Gun計畫」也正式啟動，全年度擬招募逾7150人，其中中最受矚目的「儲備幹部計畫」，招收組別包含經營管理、財務管理、人資管理、投資專案及投資經管；旗下子公司中信銀行的法人金融、個人金融、科技創新、風險管理及台灣人壽的保險金融」等。。

中信金控「MA計畫」為台灣金融業唯一兩年升任經理的人才培育計畫，完訓率逾8，即每10人中至少有8人於2結訓後晉升經理，且每2人就有1人拔擢主管職或承接跨國外派任務。同時，中信金2025年推出的進化版「Rising Star學期實習計畫」，實習期間表現優秀且通過評核的同學，將於今年2月提前取得MA資格。

此外，中信金自2022年啟動「國際法金業務菁英計畫」（IRM計畫），以1.5年各業務單位輪調及1.5年跨境實戰雙軌模式，培育具國際視野與專業實力的法人金融菁英。首屆學員完訓後陸續派駐美國、香港、新加坡、日本、泰國、菲律賓等地，投入跨境業務最前線。去年升任紐約分行Relationship Manager的Michael，自英國返臺參加IRM計畫，歷經紮實訓練與實戰歷練，累積專業實力與國際視野，成為中國信託全球布局的重要戰力。

凱基金控

凱基金暨5大子公司凱基銀行、凱基人壽、凱基證券、凱基投信及中華開發資本，預計於2026年招募超過4500名新進人才，較前一年增加約500人。因應AI應用加速發展、業務版圖擴展，凱基金控集團徵才重點鎖定數位科技與財富管理等領域。

凱基金表示，，2026年將強化集團整合效益，大舉聘用具備科技與金融雙軌能力的人才，尤其聚焦AI技術研發、應用開發、專案管理與AI治理等方向，相關職缺涵蓋AI模型工程師、應用規劃師、AI技術架構師及生成式AI（GenAI）研發工程師，盼以多元數位戰力，打造具競爭力的金融科技生態系。



在業務端，配合亞洲資產管理中心布局及私人銀行業務成長，凱基金控同步擴編財富管理團隊，並延攬資訊科技、投資交易、精算、及核保理賠等專業金融人才，從產品設計到服務流程全面升級，提升整體客戶體驗。在新世代人才培育策略上，凱基金控持續推動儲備幹部計畫，2026年預計招募近百位儲備幹部及暑期實習生，並擴大數位科技領域之員額，藉此展現金融科技數位轉型的決心。

元大金控

元大金今年預計延攬30至50位菁英MA，橫跨策略發展、投行法金、位金融、投資交易、產業研究等5大關鍵領域，表現優異者即可挑戰年薪300萬元，根據統計，截至2025年，元大金MA主管升任率達42%、職務輪調率高達92%，有效加速人才歷練，實質建立MA晉升管理階層的快速管道，為集團重要的中高階主管來源。

值得關注的是，元大金控今年首屆招募「產業研究組」MA，鎖定理工與醫學等跨領域背景人才，打破金融業長期以商管、財金系所為主的召募框架，只要具備扎實的邏輯思維、數據分析能力與高度學習動能，即可透過量身打造的產業研究培訓機制，將專業轉化為前瞻性的金融決策洞察力，成為元大金控集團關鍵策略的重要推手。元大金也同步啟動2026年科技菁英（ITMT）召募計畫，並釋出業務、資訊、數位金融等逾千個職缺，全面擴大徵才布局。

玉山金控

玉山金2026年儲備幹部招募計劃也正式啟動，預計招募50位海內外優秀菁英，分為儲備幹部MA、科技儲備幹部TMA及財金儲備幹部TA，MA涵蓋6大專業領域，包括私人銀行、永續金融、數位金融、法人金融、個人金融及證券業務，MA可在各專業領域輪習6個月後，依個人志願選擇第一金融專長深耕，玉山亦鼓勵MA往營業單位挑戰及發展，透過學長姊Mentor指導，建立系統性思維與宏觀視野，成為精通海內外、前中後台的全方位金融專業人才。

同時，玉山積極深耕台灣、布局亞洲，目前在海外11個國家地區有35個據點，並積極籌備印度孟買分行、加拿大多倫多分行、日本大阪出張所，歡迎商管或理工等多元背景、有志到海外發展、勇於接受挑戰、各領域的碩博士生等國內外多元人才加入玉山。

合庫金控

庫銀行去年11月也已啟動2026年首波新進人員招募計畫，釋出180個名額、涵蓋18個類組，徵才內容多元，除延續往年招募專業類職缺如徵授信、外匯、理財／助理理財、法務、信用卡授權及建築工程人員之外，因應數位轉型需求，也持續招募金融科技發展項目研發人員以及資訊、資安人員，以強化數位服務品質，同時，合庫這次也招募一般金融人員82名，分發地區涵蓋全台。本次開放之職缺中，一般金融人員及部分資訊類組人員不限工作經驗，錄取人員將自2026年2月起陸續進用。

合庫銀行近年積極推動世代接棒，在新進員工起薪方面，近5年已3度調薪，去年加計晉級調薪後，整體加薪調幅約5.5%至5.7%。此外，新進人員在升遷方面，也實施加速升遷條款，表現優異者最快1年即可晉升；期望透過薪酬及升遷制度的升級，讓年輕人更快達成職涯目標。

在福利制度上，合庫銀行也提供全方面的照護，如生育與結婚補助、員工持股信託及健康檢查補助等措施，讓員工兼顧工作與家庭。此外，年終獎金也相當優渥，2024年度年終獎金（含員工酬勞）平均近7個月。

在國際布局方面，合庫銀行的腳步也持續加快，除原有的歐洲、美洲、亞洲及澳洲等26處據點外，東京分行已於今年10月開幕，正式立足日本市場，新加坡分行也正加緊籌備中，在人員外派方面，合庫銀行也訂有「海外儲備人員甄選制度」，鼓勵年輕同仁主動爭取機會，打造多元職場路徑。

