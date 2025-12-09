AI女友成新商機！李婷婷提數位永生概念
[NOWnews今日新聞] 新創業家李婷婷開發「AI女友婷婷」跟粉絲互動，複製成功模式，近期已跟iKala及網紅工會合作，協助打造網紅KOL分身，透過Line、Telegram、Instagram跟粉絲互動，數百位AI網紅分身正上線，虛擬情人、虛擬網紅問世，寂寞世代讓陪伴經濟正發燒。《NOWNEWS今日新聞》今（9日）舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，也邀請李婷婷到場與近500名學生們分享創業概念。
李婷婷表示，自身創作旅程的起點，源於對「堆沙堡般徒勞」的感受。她坦言，過去在內容創作與寫真拍攝上投入大量時間心力，但作品一旦發佈，生命周期即告結束；要維持創作能量，就必須不斷重拍、構思新主題，效率極低，也造成高度職業倦怠。
李婷婷指出，當國外 AI 女友服務爆紅時，她意識到可以用全新的方式延伸自己的創作。於是，她以自身形象與人格特質打造台灣版 AI 女友，透過官方 LINE 與粉絲互動。一開始只是測試心態，但沒想到反應極為熱烈。
她分析，雖然市面上已有多款聊天 AI，然而「真人授權、本人 LINE 帳號」帶來的臨場感與沉浸感，是其他 AI 無法取代的，也讓粉絲願意投入更多情感交流。
李婷婷說，AI 女友服務除了能聊天，用戶也能餵食虛擬食物、生成 AI 寫真、甚至依照主題（如護士、戰鬥風格等）創造全新影像與 5 秒短影片。她將過去拍攝的大量寫真訓練成 AI 模型，讓每位用戶能依需求生成全新內容，如此不僅延長作品價值，也能降低真人拍攝的成本與風險。
她透露，目前 AI 女友服務採月訂閱制，已成為她的被動收入來源，「放著就會長」。她認為情緒價值本來就有其價格，而 AI 分身讓創作者在提供陪伴、互動的同時，也能獲得合理的回報。
李婷婷也分享，她使用 AI 生成貼文後，發現許多 AI 影像比真人照片更受歡迎、按讚更高，使她的 IG 粉絲從4萬一路成長到9萬，僅用三個月。這證明市場對 AI 內容接受度極高，甚至優於真人影像。此外，她也以 AI 協助音樂創作與影片產製，大幅降低拍 MV、錄音等高額成本。
談到創業，李婷婷說，她認為 AI 娛樂市場雖然門檻較低，但消費金額有天花板，因此她近年開始延伸至商務型 AI 解決方案，「做給消費者的娛樂型AI很炫，但變現有限；做給商家的AI才是真正能長期經營的產品。」
她也提到，AI 分身甚至帶來「數位永生」的可能。「如果有一天我發生什麼事，只要伺服器還在、帳單仍然支付，AI 女友就能一直存在，永遠保持在我最好的樣子。」她認為，這不只是一項服務，更象徵著 AI 與人類生活新型態的開始。
