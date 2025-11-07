AI女神接掌國民黨國際部主任 黃介正相挺：非常好的人選

國民黨新任黨主席鄭麗文上任後宣布多項人事新令，其中國際部主任由有著「AI女神」封號的董佳瑜接任，儘管有著劍橋大學碩士、哈佛大學法學博士的優秀學歷，但年僅30歲的她還是遭到外界質疑經歷不足。對此，前國際部主任黃介正今（7）日受訪力挺，在他任內早已將董佳瑜設定為義務助理主任，大讚她是非常好的人選。

國民黨國際部主任董佳瑜。（圖／董佳瑜臉書）

黃介正今天出席馬習會十週年研習會，會前受訪被問到黨部人事案，他表示，首先，鄭麗文才上任不到一個禮拜，大家也不用操之過急；再來，國際部主任董佳瑜媒體有很多報導，「其實我在擔任國際部主任時，她就被我定位為義務的助理主任，所以對於國際部的業務、活動，她也參與很多。」

前國民黨國際部主任黃介正。（資料圖／中天新聞）

黃介正進一步讚賞董佳瑜，她的底子蠻好的，包括以前她在當助理主任時，很多外媒新聞，或是英文新聞稿也都會特別請她處理。黃介正強調，董佳瑜不是生手。

談到新任黨務人選，黃介正表示，早在四年前他接下國際部主任時，就曾跟時任黨主席朱立倫強調，「應該要讓年輕人出來」因此過去四年國際部在他任內，扣除掉他，平均年齡就是32、33歲，沒有人超過35歲。黃介正認為，真正做到年輕化，給年輕人歷練機會，對於國民黨未來對外的戰力會很有幫助！

