AI女神遭冷凍？李珠珢12月「零行程」惹議 富邦回應了消失真相

娛樂中心綜合報導

富邦悍將韓籍啦啦隊「AI女神」李珠珢自來台加入 Fubon Angels 後人氣火爆直線攀升，在韓國就以招牌「三振舞」迅速累積高辨識度，如今場內外一舉一動也成為球迷與網友關注焦點。不過，近期卻有眼尖粉絲發現，向來活動滿檔的她，12月竟「零行程」，無論尾牙、聖誕活動或跨年商演都不見她的身影，無預警「神隱」意外掀起討論，甚至傳出遭冷凍的揣測。

事實上，李珠珢曾在10月球季最終戰後，親口表示對本季表現相當滿意，期待未來能繼續留在台灣發展。球季結束後，她也未明確宣布暫停活動，因此12月突然「零曝光」，日前發行寫真更無預警取消公開活動。自然引發粉絲們不安與各種猜測，相關討論在社群平台持續發酵。

廣告 廣告

李珠珢日前發行寫真也因延遲突然取消公開活動。（圖／尖端出版提供）

據《NOWNEWS今日新聞》報導，富邦育樂出面說明，強調外界傳聞並非事實。球團表示：「珠珢目前的行程是依照原先規劃進行，12 月沒有公開活動主要是配合工作與休息安排，感謝大家的支持，請粉絲們放心！」

對於Fubon Angels明年是否續任李珠珢目前沒有正面回應。（圖／記者劉彥池攝影）

針對市場盛傳李珠珢明年將續約留富岡、展開第二年啦啦隊生涯的消息，富邦育樂並未正面證實，但也感謝粉絲長期以來對她在球場應援及各項活動上的支持與喜愛，對於相關傳言則低調回應「不便逐一評論」。隨著新賽季腳步接近，李珠珢未來動向仍將持續成為關注焦點。

更多三立新聞網報導

「電商女王」周品均首談被奪公司「不原諒」真正理由：為何要我吞下去？

富邦女神畫面性感爆擊！奶昔浴缸泡澡照曝光 拍到韓國破尺度大升級

「中國第一網紅」消失1年爆「人沒了」馮提莫親吐真相：癌症復發轉移！

獨家／百萬粉等到了！元元與親妹妹合體寫真「禁忌假期」私密感破表

