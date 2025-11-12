即時中心／徐子為報導



Fubon Angels韓籍「AI女神」李珠珢來台後擁有高人氣，不過人紅是非多，過去也常傳出她耍大牌、公主病等傳聞，媒體報導，李珠珢適應台灣的應援文化，明年確定續留台灣展開第2年啦啦隊生涯，對此富邦育樂也做出回應。





據悉，李珠珢一日店長的出場費約40萬元，代言價碼則高達200萬，由於她受到許多廠商青睞，才來台1年收入就破千萬元，與同樣有高人氣的韓籍啦啦隊前輩李多慧不相上下。



根據《鏡週刊》報導，李珠珢當初以台灣區全經紀約身份加盟Fubon Angels，由於球團允諾可以滿足她開出的任何條件；導致李珠珢認為在工作上大家都要配合她，再加上年僅21歲，想法沒有那麼深思熟慮，才會爆出公主病傳言。



對於媒體報導，富邦育樂昨回應表示，「誠摯感謝媒體朋友的關心，並由衷感謝粉絲們一直以來對珠珢在球場應援及其他活動上的支持與喜愛。市場傳聞，無法一一置評。」對於續約消息也並未正面證實。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／「AI女神」李珠珢傳獲續約、明年續留台灣 富邦育樂回應了

更多民視新聞報導

翁曉玲「清大科法所教職」沒了！綠黨團酸爆：學生終於能安心上課

上任後首主持KMT中常會 鄭麗文宣布兼任「這職務」：由我親自授課

花蓮萬榮鄉明利村淹2天水仍未退 村民大罵「這百分百就是人禍！」

