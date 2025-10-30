AI好強！台達電董座喊產能緊 泰國3廠投產

▲台達電今（30）日舉行法說會，指出公司產能在美國、泰國都比較緊，客戶需求很大到「必須追產能」。（圖／記者許家禎攝）

[NOWnews今日新聞] 台達電今（30）日舉行法說會，AI需求大爆發，董事長鄭平直言，目前電源、ICT、液冷方案產能吃緊，公司產能在美國、泰國都比較緊，客戶需求很大到「必須追產能」。為了擴充產能，預計今年年底新建的廠就會啟用，泰國3廠啟用年底前投產。

由於AI數據中心不斷發展，需求大爆發，鄭平表示，目前公司產能在美國、泰國都比較緊，為了擴充產能，預計今年年底新建的廠就會啟用，泰國將有3廠啟用。

此外，也和客戶充分溝通，同意非美市場的訂單轉移至中國生產，就可以紓解供需問題。至於關稅問題，鄭平表示，ODM產品關稅、運費都是客戶吸收，95%的營收都是客戶付關稅，因此對台達電來說關稅影響很低。

財務長余博文提到，1到9月的總資本支出大概是297億元，那今年整體預估估大概在400億元上下，明年支出大概會和今年差不多。但在比重上，設備及自動化比重可能將佔到65%，「明年會比較高一點」。

談及輝達先前提出的「電力革命」800V HVDC的部分，台達電首次展示全新固態變壓器（SST）可直接將中壓交流電轉為800 HVDC技術，鄭平表示，800 HVDC架構已逐漸明確，但客戶對SST的使用仍不習慣或不熟悉，因此短期內對營收影響有限。不過，這絕對是未來趨勢。他強調，SST技術的關鍵價值在於降低能源轉換次數、提升整體轉換效率，不僅個別模組效率要提升，更重要的是讓整體系統的能耗最小化。

隨著AI資料中心的能源轉換架構正往高電壓直流系統演進，台達電已提前完成相關技術準備，後續將依據客戶需求與供應鏈配合狀況逐步導入，為中長期布局的技術核心之一。

