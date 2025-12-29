AI好旺！景氣燈號連續第三個月紅黃燈 只差一分就亮紅燈

國發會今（29）日發布 11 月景氣燈號，依舊呈現代表「趨熱」的黃紅燈，連續第 3 月呈紅黃燈，綜合判斷分數較前一個月增加 2 分，來到 37 分，顯示國內景氣溫度維持穩健。 圖：擷取自國發會

[Newtalk新聞] 國發會今（29）日發布 11 月景氣燈號，依舊呈現代表「趨熱」的黃紅燈，連續第 3 個月呈紅黃燈的極限值，綜合判斷分數較前一個月增加 2 分，來到 37 分，顯示國內景氣溫度維持穩健。距離代表景氣「熱絡」的紅燈 （38 分）只差 1 分。

觀察 9 項領先指標及構成項目，有 2 項燈號轉變，製造業營業氣候測驗點從低迷的「藍燈」轉到「黃藍燈」；反應內需情況的批發、零售及餐飲業營業額，則是從「黃紅燈」轉到「紅燈」。

此外，包含股價指數、工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值及製造業銷售量指數均持續亮「紅燈」，反映出國內科技供應鏈在 AI 資料中心及相關設備建置的趨勢不變下，外銷動能強勁。工業及服務業加班工時維持「綠燈」，貨幣總計數 M1B 則維持「黃藍燈」。

展望明年，國發會表示，受惠全球雲端業者與主權 AI 基礎設施建置熱潮，及 AI 相關需求加速向應用端擴散，出口動能可望延續；投資方面，國內外科技大廠因應 AI 需求，持續擴增產能及研發量能，加上政府推動「AI 新十大建設」，並促進五大信賴產業發展及中、小、微型企業轉型升級，均有助推升投資動能；消費方面，隨著最低工資調升及企業獲利有利帶動薪資成長，加上政府推動所得稅及貨物稅惠民措施，並增加觀光、演唱會及體育賽事等內需預算，皆可望激勵消費。主要機構多預測，明年我國經濟成長率可望「保 3%」。

不過國發會仍指出，國際貿易政策變化、AI 投資熱潮風險、各國貨幣政策分歧以及地緣政治風險等變數仍須關注。

