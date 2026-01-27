AI如何使看藝術更聰明？ ART TAIPEI將試辦

畫協媒體茶敘，左起ART TAIPEI藝術總監姚妤萱、畫協理事長陳菁螢、秘書長游文玫、新創行銷總監陳怡文。(記者凌美雪攝)

〔記者凌美雪／台北報導〕畫廊協會(TAGA)昨日宣布年度策略亮點，包括將2026年定調為「藝術與科技共生」的關鍵年，同時，今年也將啟動藝博會台北、台中「One Anchor One Lab」雙引擎計畫，畫協理事長陳菁螢表示，協會將全面整合台灣科技島的軟硬體優勢，並透過雙引擎戰略，精準鏈結國際交易核心，盼藉此深化台灣藝術產業的整體實力。

陳菁螢說明，隨著AI時代的進展，畫協預計在官方網站與線上展廳導入AI搜尋，同時期望未來能透過理解網站用戶的美學偏好，提供如個人藝術顧問般的檢索體驗。另也將嘗試在藝博會引用數據導航展場，導入Beacon技術進行即時流量觀測，並分析觀眾的停留時長與動線軌跡。這些數據將視覺化呈現展場「熱點(Heatmap)」，作為展商未來在策展策略與展位佈局上的科學依據。

此外，ART TAIPEI台北國際藝術博覽會將首度攜手Computex，整合台灣頂尖硬體實力，預計先於Computex展會現場呈獻數位藝術創作，透過科技硬體實力與藝術感性思維的共振，開啟跨領域合作的新篇章。

