AI如何接住40%的隱形商機，把餐飲市場的遺珠變成錢錢？台灣大（3045）推三款工具，缺人缺工不再是煩惱
當台灣躍升為全球AI生態系最核心，中小企業也正面臨AI升級的黃金交叉點。台灣大哥大（3045）於週一（12/29）舉行分享會指出，AI已不再是遠在雲端的技術名詞，而是直接關係到「生意接不接得到、人夠不夠用」的經營現實。
根據台灣大哥大過去一年營運數據觀察，當店家已打烊、人力下班，市場需求其實未曾停止，而透過AI工具，將有效掌握40%的非營業時間商機。
過去這些只能被迫放棄的「隱形訂單」，如今透過AI轉化為實質營收，正成為影響店家獲利結構的關鍵變數。
國台語攏欸通 台灣大助中小企業留住4成隱形商機
為了協助中小企業搶攻這40%的隱形商機，台灣大哥大首度展示由自研大語言模型（LLM）驅動的「超級總機（AI 語音）」、「超級店員（AI 點菜）」及「金牌教練（AI Mentor）」三款AI工具。
台灣大哥大表示，這三位AI員工不僅能24小時待命，更具備最接地氣的語言理解力，能精準辨識中、英、台、客混用口音，讓科技服務也能充滿人情味。
舉例來說，目前餐飲市場普遍採用QR Code掃碼點餐，但許多中高齡長者不會使用，往往還是需要店員協助。
為解決此痛點，台灣大哥大運用先進的ASR（語音辨識）技術，特別強化了對「國台語混雜」的辨識能力，這項服務能讓習慣使用台語或國台語交替的長輩，只需「動動口」就能輕鬆點餐，真正落實友善科技。
準確度躍升至95% 鎖定餐飲場景優化
至於辨識度有多高？台灣大哥大表示，透過技術優化，該服務的辨識準確度已從過去的80%左右大幅提升至95%。
「在餐飲情境中，我們可以將準確度做到非常高，」林之晨解釋，「因為這是一個『定義明確』（Well-defined）的場景，我們明確告知AI引擎，對話目標就是『點菜』，而非一般閒聊，在特定範圍的語境下，AI能更精準捕捉菜名與需求，確保點餐流程順暢無誤。」
圖左為台灣大哥大總經理林之晨、圖右為台灣大哥大中小企業事業副總經理林德偉。（攝影：林韋伶）
此外，台灣大同步攜手「MENU 店+」與「Jamstation」，強化線上導客與聲音行銷，並整合先買後付「大哥付你分期」服務，助業主降低消費門檻、提升成交率。
在自研AI工具與強大生態圈支撐下，台灣大中小企業服務動能強勁，「OP 開店包」搭配智慧餐飲解決方案年營收成長高達89%，成為中小企業邁向 2026年最信賴的「AI 升級夥伴」。
林之晨：AI時代中小企業不缺席，台灣大提供最接地氣獲利武器
林之晨表示，台灣處於世界AI生態系的中心點，而中小企業作為經濟基石，絕不能在AI浪潮中缺席。
台灣大深知在地業主的經營痛點，因此開發出最懂台灣、最接地氣的LLM模型，讓AI不再是高深莫測的實驗，而是店家「好上手、用得起」的實戰工具，台灣大將扮演最佳「陪跑員」，協助老闆們把AI變員工，將數位紅利轉化為真實營收。
台灣大中小企業事業副總經理林德偉指出，在自研AI工具與強大生態圈支撐下，台灣大中小企業服務動能強勁，「OP 開店包」搭配智慧餐飲解決方案年營收成長高達89%；展望明年，公司預期自研AI解決方案營收將創三位數成長動能。
台灣大哥大AI數據中心營運亮眼 擬持續擴大版圖
針對AIDC（AI數據中心）進度，林之晨表示，第四季已正式啟用，AIDC主要客戶包括NVIDIA及GMI，合作模式為長期租賃並提供機房設計、規劃與維運服務。林之晨說：「我們不僅是演收費方，更以包租代管型式，依客戶需求量身打造最佳算力效率。」
展望未來，台灣大哥大與多家國內外開發商洽談AIDC合作案，有望持續擴大事業版圖。林之晨強調：「AIDC設計良率對於每瓦電力的算力轉換至關重要，未來仍將採合作模式發展AIDC，以滿足市場對主權算力的需求。」
針對2026年營運展望，林之晨表示：「詳細目標需待董事會通過後公佈，但可期待公司將持續保持強勁成長動能。」
