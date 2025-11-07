AI學習貝多芬 譜出未完成的「第十號交響曲」

AI人工智慧，這一兩年的發展可說是突飛猛進！過去需要耗費大量人力與時間的工作，現在只需要幾分鐘，甚至幾秒鐘的時間，AI就能自動生成新的文章、圖片，甚至是影片、程式碼等等。2021年德國電信發起「貝多芬第十號交響曲」的計畫，利用AI技術，將貝多芬未能完成的遺作，重新展現在世人眼前。

2021年10月9日，德國電信以一場AI人工智慧音樂會，讓全球樂迷再度感受到具有貝多芬風格的第十號交響曲。這項計劃透過音樂家和AI專家組成的團隊，利用貝多芬遺留的少許手稿草圖，經由AI譜曲後，再由音樂專家的調整一同完成。偉大的音樂家已逝，如何續寫未完成的樂曲篇章，成了難解的任務。直到AI的加入，第十號貝多芬交響曲才得以誕生。

中央研究院人文社會科學研究中心教授 蔡宗翰：「AI要透過一個它的模型，然後把一個Motif（主題），就是一個小小的，一個重複的樂句，然後把它變成是更長、更複雜的音樂結構，然後形塑出整個樂曲的主題。其實貝多芬第十號這個交響曲，它的團隊非常的聰明，因為我們知道貝多芬它只有9首交響曲，如果我們只用9首交響曲來教它的話，那是不夠的。AI要大數據才能夠學起來，所以只有9首是不夠的。那怎麼辦呢？我們用當代所有人的樂曲，包含其他的作曲家、海頓什麼的，一起混進來，先讓他學會作曲這件事情。古典音樂已經完成這樣的數據庫，所以他們就利用這樣的數據庫，去訓練AI會做古典音樂。它現在已經會作曲了，那我再教它做貝多芬的曲子，這樣是不是比較好教。」

工作室裡，依拜維吉正在跟先生曹登昌創作一首新曲子。

歌手／音樂創作人 依拜維吉：「數位工具對我來說非常重要，我希望AI幫我，我最弱的就是編曲，編曲的AI對我來說非常重要，我是希望它可以成為我的好夥伴。」

國立清華大學資訊工程系教授 丁川康：「音樂的終點其實還是要到人心，人類跟電腦應該是在作曲上面，或是在其他方面，它們是夥伴的關係，而不是對手。」

期待更多的專家投入，並與音樂藝術家攜手合作，共同拓展音樂藝術無遠弗屆的影響力，讓AI音樂不只是AI，也不止於AI，來跟AI一起玩音樂吧。

