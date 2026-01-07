AI守護市容！桃園奪雲端物聯網創新獎 張善政盼各局處持續發揮創意

此次獲獎展現市府在環境管理結合科技應用的實務成果。圖：市府提供

桃園市長張善政今（7）日上午主持市政會議，接受環保局呈獻「環境科技治理：AI市容整潔管理系統」榮獲台灣雲端物聯網產業協會「2025雲端物聯網創新獎－傑出應用獎」。張善政表示，智慧治理領域市府屢獲殊榮，環保局推動的智慧垃圾桶，即是透過創意結合專業並落實於實務現場的最佳例證。期勉各局處持續善用科技工具、發揮創意，在各自領域累積治理成果。

環保局長顏己喨表示，環保局歷年屢獲獎項肯定，主要來自中央部會對地方機關進行的業務考評，評比項目多達三、四百項，由於考評制度嚴謹，因此同仁在各項業務推動上皆投入大量心力，才能在全國性評比中穩定維持良好表現。

廣告 廣告

環保局表示，此次獲獎展現市府在環境管理結合科技應用的實務成果。相關系統由局內同仁依實際需求逐步建構，透過跨單位協作優化，有效支援第一線管理工作。透過系統化整合與即時資訊回饋，不僅提升作業效率，也強化環境問題的即時掌握與應變能力，讓市容管理更具精準性。未來將持續以現場需求為核心，滾動式調整系統功能，並配合政策擴大科技應用範圍，讓智慧管理成為日常，為市民打造更整潔、安全的生活環境。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

北榮桃園分院提供失智長輩全方位照顧 獲SNQ國家品質標章認證

人口增30萬業務負荷陡升！桃市府祭2措施盼留人才