AI定義未來神車！老外捧錢跪求產能 「360°移動展」預登開跑

2026年全球汽配產值衝破6100億美元！「360° MOBILITY Mega Shows」明年4月南港登場，三展合一串聯供應鏈。虎山、神達等大廠精銳盡出，搶攻AI與綠色移動商機。線上預登現已啟動，想搶全球訂單的業者快卡位，手腳慢了商機就是別人的！（AI製圖）

全球汽機車產業「錢」景看好，預估2026年產值將突破6,100億美元（約新台幣19.5兆元）！為了搶食這塊驚天大餅，亞洲指標盛會「360° MOBILITY Mega Shows」宣布2026年4月14日將在南港展覽館強勢回歸，即日起開放線上預登。不想在門口看別人數錢的業者，現在就要開始卡位！

台灣黑手變金手 隱形冠軍「秀肌肉」

別小看台灣傳產，這次展覽集結了「台北國際汽機車零配件展」、「台灣國際智慧移動展」與「台北國際車用電子展」三強聯手。包括虎山、南晃、泰茂等「隱形冠軍」將展現如何讓傳統零件高值化；車用照明大廠龍鋒、巨輪興業也將秀出讓老外驚豔的設計美學。這不是傳統車展，這是台灣供應鏈向世界「秀肌肉」的競技場。

AI神車浪潮 沒跟上就淘汰

未來的車子不只會跑，還要有腦袋！隨著「軟體定義汽車（SDV）」成為主流，車子就是裝了輪子的超級電腦。馳諾瓦、華城電能、公信電子等大廠，將在展場展示最前瞻的AI應用與能源管理技術。業內人士直言：「現在不轉型，以後連湯都喝不到！」

預登卡位戰開打 商機不等人

回顧2025年，該展吸引了120國、近4萬名買主殺進台灣，擠爆南港展覽館。2026年展會以「Empower Every Move」為核心，聚焦次世代移動、綠色移動與智慧聯網。主辦單位外貿協會呼籲，線上預登已經啟動，想要對接全球商機、拿大單的老闆們，動作要快，畢竟商場如戰場，慢一步，訂單就是別人的了！

