AI客戶大量採用 台積電2奈米產能搶奪戰白熱化

〔編譯魏國金／台北報導〕科技媒體Wccftech 2日報導，隨著台積電2奈米製程被大規模採用，輝達、超微(AMD)以及專用積體電路(ASIC)設計公司正為搶下台積電產能展開激烈爭奪戰。

報導說，人工智慧(AI)熱潮使高效能運算(HPC)客戶佔台積電總營收相當大的比例，而隨著2奈米製程的推出，台積電的影響力只會有增無減。據悉，2奈米客戶提出的產能需求達到空前規模，蘋果、高通是第一批採用者，而接續的焦點將轉移至AI巨頭上。

就2奈米製程的採用，預期超微將於今年下半年用於其Instinct MI400系列上，輝達下一個重大升級Feynman AI GPU(繪圖處理器)將採用A16(1.6奈米)製程。與此同時，亞馬遜、Google等ASIC業者，也將佔據台積電N2製程產能一大部份，這顯示爭奪最先進製程的競賽大幅加劇。

值得注意的是，在每一個製程的升級，比如從5奈米到4奈米與3奈米，台積電在客戶採用上都出現突破性進展。而基於台積電在代工領域的領先地位，累積的所有需求全都流向這家台灣巨頭，因為代工領域的其他選項屈指可數。

輝達執行長黃仁勳近期一再談到台積電必須提高產能，才能跟上AI熱潮，日前他說，未來10年台積電產能可能會成長超過100%，光是輝達的需求翻1倍以上。

