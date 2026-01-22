AI害我失業？黃仁勳揭背後戰略：最大風險不是被取代 真相驚呆輝達員工

財經中心／王文承報導

隨著科技日新月異，AI熱潮持續升溫，人工智慧已逐漸成為生活與工作中不可或缺的工具，但也讓不少人憂心，未來是否會被AI取代。然而，被譽為「AI教父」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，卻提出截然不同的觀點。他不僅將AI晶片銷往全球，更率先在公司內部全面導入AI，並強調，對願意學習並善用AI的人而言，最大的風險並非被取代，而是錯失利用新工具創造更高價值的機會。

黃仁勳要求員工使用AI 無需做重複性工作



黃仁勳在一場全體員工大會上宣布，輝達已正式進入「AI驅動」的關鍵階段。他明確表示，AI不該只存在於研發部門，而是必須滲透至整個組織；凡是能夠自動化的流程，都應交由AI處理，員工不應再把時間耗費在可被AI取代的重複性工作上。

根據《Business Insider》等外媒報導，黃仁勳在會議中的態度相當強硬。他指出，公司已投入大量資源建構AI平台與內部工具，卻發現部分主管對導入AI仍抱持保守態度，甚至要求團隊減少使用AI，讓他當場直言：「據我了解，輝達有些經理要求員工少用人工智慧，你們瘋了嗎？」

報導引述知情人士說法指出，黃仁勳已清楚表態，AI不是輔助選項，而是輝達未來所有工作流程的共同底層架構。為了讓AI真正落地，他鼓勵員工持續回饋使用經驗，從操作介面、人機互動到生成結果的準確度，都必須不斷優化，目標是打造一套能「自我進化」的內部AI系統。

同時，他也要求基層主管率先以身作則，帶頭使用AI，並引導團隊重新拆解現有作業流程，找出哪些步驟可完全交由AI處理、哪些能半自動化，避免因沿用舊有工作模式而停滯不前。

黃仁勳已清楚表態，AI不是輔助選項，而是輝達未來所有工作流程的共同底層架構。（圖／記者鄭孟晃攝影）

AI害我失業？黃仁勳揭真相



面對員工對「被AI取代」的擔憂，黃仁勳也給出明確回應。他強調，輝達目前並未縮編，反而持續擴張中，公司人數已從2024年底的近3萬人，成長至約3萬6千人，仍有約1萬個職缺尚待補齊，並持續在台北、上海及美國多座城市興建新設施。

黃仁勳重申：「你們會有工作可做。」他認為，產業不應將「AI＝裁員」視為唯一解方。輝達的目標，是讓AI接手大量重複、低附加價值的工作，進而釋放人力，投入更高層次的決策、設計與創新。他強調，對願意學習並善用AI的人來說，真正的關鍵不在於是否會被取代，而是如何利用新工具，為自己與組織創造更大的價值。

