AI實力躍上國際 高雄新創「超智諮詢」征戰美國CES接軌全球

高雄市政府青年局持續媒合在地新創團隊鏈結國際資源，協助業者接軌全球市場。高雄在地AI新創「超智諮詢有限公司（Meta Intelligence）」在青年局參展補助及國科會（TTA）資源支持下，成功挺進 2026 年美國消費性電子展（CES），於全球指標性舞台展現自主研發AI成果。CES為目前全球規模最大、影響力最深遠的科技盛會，被譽為科技業的風向球，匯聚頂尖科技巨頭與新創公司展示 AI 人工智慧、智慧家庭及機器人等前瞻技術，是高雄新創走向國際市場的重要里程碑。

青年局局長林楷軒表示，推動AI數位科技應用是市府建構智慧城市的核心目標，為了讓高雄具備技術能量的新創團隊能躍上全球競爭舞台，青年局積極整合資源助攻團隊挺進美國CES等頂尖科技殿堂。2026年CES以「AI Forward」為主題，象徵 AI 已從雲端運算正式跨入實體應用的關鍵期，超智諮詢此次參展不僅精準對接全球科技浪潮，更向世界展示高雄在 AI 產業應用上的深厚硬實力，具體實踐高市府引領在地青創航向國際市場的施政願景。

2026 年美國消費性電子展於1月6日至9日在美國拉斯維加斯舉行，吸引超過4,500家廠商、約13萬名專業人士參與，展出規模達260萬平方英呎，聚焦 AI硬體與PC、智慧機器人、自主移動技術、智慧居家及數位健康與永續科技等領域。展會期間，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等國際科技大廠皆揭示實體 AI 最新應用趨勢，顯示 AI 已正式成為硬體與產業服務的重要基礎。

超智諮詢成立於2022年，為高雄在地新創AI模型訓練公司。創辦人陳弘益博士畢業於日本名古屋大學，曾歷任於英國劍橋大學及中國浙江大學商學院，長期投入AI研究與跨域應用。看好高雄軟體園區產業聚落發展潛力，陳博士選擇返鄉創業，致力打造具國際競爭力的AI應用平台。

該公司專注於提供客製化AI解決方案，以提升專業服務效率、降低知識門檻為核心使命，應用範圍涵蓋 AI 時尚、AI 運動科技、AI 法律助手、AI 自動控制及 AI 外語學習等領域。相關服務已獲市場肯定，合作客戶包含國內紡織大廠、勞動部勞動力發展署及香港電信服務龍頭等。

陳弘益指出，AI 產業競爭關鍵在於速度與應用落地，參與CES等國際大型展會，有助於快速對接市場需求與潛在合作夥伴。公司曾入選VivaTech 2025台灣代表隊，前進歐洲最大新創科技展會，亦獲選參與經濟部「台灣新創紐約落地加速計畫」，成為 15 家代表團隊之一。透過青年局參展補助與國科會資源支持，成功與多位國際買主及學術機構洽談合作，為全球布局奠定基礎。

同時，超智諮詢亦為本次國科會帶領參加 CES 展覽的 57 家團隊中，唯二獲得非凡新聞專訪的新創事業，報導內容聚焦其與國內紡織大廠合作推出「StyTrix」AI 時尚平台，透過 AI 輔助設計流程，大幅提升設計師作業效率，相關應用成果備受業界矚目。

青年局指出，115 年度青創參展補助已於1月公告受理，申請期涵蓋整年度，凡參展期間於當年度起至次一年度1月15日止之案件皆可申請。補助項目包含報名費、交通費及住宿費，國內最高3萬元，國外亞洲地區最高6萬元，亞洲以外地區最高9萬元；若參與智慧城市或淨零碳排相關展會，最高可再加碼 1萬元，歡迎有拓展國際市場需求的青創團隊踴躍向青年局申請，更多資訊請追蹤官方FB、IG，或加入 LINE@（@youth.kcg）。

