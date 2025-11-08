AI寫詩已無法區分 鬼太郎故鄉的「川柳」比賽將停辦

水木茂的《鬼太郎》系列被視為日本文化國寶。采昌國際提供



日本以妖怪為主題、詠唱時事及流行事件的「妖怪川柳大賽」，在目前正在徵件的第20屆之後，將畫下句點。主辦單位、鳥取縣境港觀光協會表示，這是因為人工智慧（AI）發達，已能輕鬆創作出妖怪川柳，難以區分哪些是人寫的，哪些是AI。

這個比賽是為了促進《鬼太郎》漫畫的作者、目前已故的日本妖怪漫畫大師水木茂故鄉境港市的觀光，從2006年開始舉行。為傳達水木茂大師「妖怪之鄉」的童年回憶，比賽定名為「妖怪川柳」。

川柳是一種內容與形式比俳句更為寬鬆的日本短詩，各種內容皆可。妖怪川柳曾在2014年達到高峰，當年收到8335件作品。因為水木茂的名氣，甚至吸引了外國人投稿參賽。

評審也出現過弘兼憲史這樣的漫畫大師，去年的上一屆約有2500件作品參賽。

然而，主辦單位在AI衝擊下，決定今年收件至12月15日的第20屆舉辦後，妖怪川柳就將停辦。境港觀光協會將思考有什麼其他方法可以促進觀光。

