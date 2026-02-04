AI將吸納大量的記憶體資源！ 英特爾執行長陳立武：會缺貨到2028

英特爾執行長陳立武指出，記憶體短缺的情況，至少會一路延續至2028年。路透社



隨著AI資料中心需求快速擴張，連帶導致全球記憶體供需失衡情形持續惡化，英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）昨日（2/3）在思科 AI 高峰會 (Cisco AI Summit) 表示，近期和2家主要記憶體晶片供應商進行交流，對方明確指出，整體供應緊張狀況「至少到 2028 年之前都不會紓解」。

根據外媒《CNBC》報導，陳立武日前出席思科AI高峰會時指出，隨著大型AI語言模型和AI基礎建設快速布建，資料中心對高頻寬記憶體與相關元件需求暴增，導致傳統電腦與其他設備可用的供應進一步受到擠壓，也讓記憶體廠商得以持續調漲價格。

陳立武特別點名輝達（NVIDIA），表示該公司作為AI處理器的主要供應商，其最新的Rubin平台及後續世代產品，勢必進一步拉高整體記憶體用量。陳立武形容，AI將吸納大量的記憶體資源。

會中陳立武也談及英特爾布局，透露公司正積極進軍GPU市場，並成功延攬新的首席GPU架構師加入團隊。這項GPU 發展計畫，將與英特爾的資料中心晶片業務，以及晶圓代工服務緊密結合。陳立武透露，團隊為了延攬這名關鍵人才，曾花費不少心力說服對方加入，不過未進一步透露人選細節。

英特爾近年來在AI資料中心浪潮中，相對落後於輝達、超微（AMD）等同業，儘管目前英特爾晶圓代工業務逐漸獲得市場關注，股價也於過去一年回升，不過目前整體營運仍以自製晶片為主，轉型壓力不小。

此外，英特爾雖於先前繳出優於預期的財報成績，不過生產與供應鏈問題仍持續干擾市場信心，外界也關注其晶圓代工業務能否盡快敲定關鍵客戶。陳立武坦言，在AI驅動下，記憶體與運算資源的供應挑戰，將成為整個產業未來數年必須面對的關鍵課題。

