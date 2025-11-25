AI將壓垮全球經濟？ 《富爸爸》清崎疾呼：史上最大崩盤開始了





人工智慧（AI）正以驚人的速度取代人力，不只重塑產業，也可能引爆全球性的「失業潮」。在科技巨變與經濟不確定性同步升溫下，《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）昨（23）日於社群平台X發出高度警告，直稱「史上最大崩盤已正式開始」，AI所帶來的就業崩解將成為壓垮全球經濟的致命關鍵，並呼籲快買「4資產」最安全。

清崎指出，AI的快速進展將在未來幾年淘汰大批工作，使許多產業的人力需求急速縮減，而當工作機會消失，辦公室與住宅不動產都會面臨空置潮，進一步拖垮整體經濟結構。他直言：「AI將摧毀大量工作，而當工作消失時，商辦與住宅不動產也會跟著崩盤。」

他強調，這場危機已不再只是預測，而是正在發生。「不只是美國，歐洲和亞洲都在崩跌。」清崎表示，他早在2013年出版《富爸爸教你預見經濟大未來》（Rich Dad’s Prophecy）時就預告這場大崩盤，「不幸的是，那場崩盤現在已經正式降臨。」

面對這波全面性的經濟震盪，清崎再度建議投資人撤離「紙面資產」（printed assets），改以具保值功能的「實體資產」（real assets）作為避風港。他點名「黃金、白銀、比特幣與以太幣」等為首選，並特別看好白銀，稱其是「最好、最安全的資產」。

清崎預測白銀價格將從目前約50美元快速攀升至70美元，甚至可能在2026年飆破200美元。他認為，這次全球性的經濟震盪雖將讓「數百萬人失去一切」，但同時也會讓已做好準備的人迎來難得的致富契機。

清崎最後強調，他會在未來的貼文中分享更多「即使在市場崩跌中仍能變得更富的方法」。當AI正重塑全球勞動市場、掀起史無前例的失業潮，各界也高度關注這場科技與經濟風暴，將如何衝擊未來全球局勢。

