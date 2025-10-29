AI將能「重現往生親人」？ 專家提醒「是能讓人二次失去」的心理議題

黃豪平：我被AI騙慘了！小公視提供

節目《少年願望事務所》第二季全面升級回歸，以「脆民調」為節目主軸，把網路留言、青少年心聲搬進棚內真實開講，更加入網紅「銘銘就」帶領的街訪單元，讓青少年卸下心防、暢聊最真實的煩惱。

最新一集主題探討「AI是青少年的新閨蜜？」現場揭曉脆民調結果：高達53%的青少年用AI寫作業，其次是「陪聊取暖」，第三名竟是「心理諮商」，連「查颱風路徑看能不能放假」都榜上有名！作家陳栢青也在節目中大方分享「AI中毒」日常。他笑說：「我一開始超興奮，因為AI跟作家一樣——都是用語言創造世界。」甚至自曝曾「召喚」AI海明威：「我把海明威的作品和生平全餵進去，對它說你就是海明威，它居然回我：嘿，兄弟！」讓全場笑翻。

陳栢青訓練AI變成海明威陪自己寫作。小公視提供

黃豪平則自嘲是「AI詐欺受害者」，曾請AI幫忙安排行程：「結果到了日本才發現，AI推薦的那些店根本不存在！」他笑說那時才知道什麼是「AI幻覺」，「它一本正經地給假地址、假評價，全是幻覺！」鄧惠文醫師分享曾訪問未來趨勢專家時對方的警告，AI公司正逐步培養人們對軟體的依賴，萬一哪天它能模擬重現往生親人陪你聊天，卻要你買東西，不從就刪掉「親人」，那就是第二次失去。她提醒，這不僅是科技議題，更是心理議題。

兩主持用AI設計開場白火藥味十足。小公視提供

《少年願望事務所》以探討青少年煩惱為主軸，透過案例分析、親職專家觀點，以及不同的家庭觀察，解鎖青少年的「青春宇宙」，並加入主持人鄧惠文和黃豪平精闢且實用的建議，讓青少年和父母在收看節目之後，達到互相理解，進而建立彼此的信任和溝通。



